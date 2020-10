Le Mans: Dramen, Stürze – Ducati-Sieg von Petrucci!

Danilo Petrucci aus dem Ducati-Werksteam gewann in einem dramatischen MotoGP-Rennen den Grand Prix von Frankreich. Valentino Rossi stürzte in der ersten Runde, Stefan Bradl kämpfte Fabio Quartararo nieder und wurde 8.

Zwei Dinge sind in Frankreich noch nie passiert: Es gab weder einen einheimischen Sieger in der Königsklasse, noch einen auf einer Ducati. Mit dem Franzosen Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) und den beiden Ducati-Piloten Jack Miller und Danilo Petrucci in der ersten Startreihe, standen die Chancen gut, dass sich eine dieser Tatsachen vor 5000 erlaubten Fans an diesem Sonntag ändert.



Fünf Minuten vor dem Rennstart um 13 Uhr begann es auf dem Circuit Bugatti in Le Mans zu regnen. Erst in der Gegend um das Stadion, 2 min vor Rennstart auch auf der Start-Ziel-Geraden.



Weil das gesamte MotoGP-Feld bei nur 14 Grad Celsius Lufttemperatur den weichen Slick-Vorder- und Hinterreifen von Alleinausrüster Michelin aufgezogen hatte, wurde der Start abgebrochen.



Das Rennen wurde zum Regenrennen erklärt, alle Fahrer entschieden sich bei Mischverhältnissen für Regenreifen. Das Gros setzte auf weiche Reifen vorne und hinten, einige wenige wählten Medium-Reifen.

Bis Rennmitte sahen wir das Ducati-Trio Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso und Jack Miller an der Spitze, dann schloss der von Startplatz 16 gekommene Suzuki-Werksfahrer Alex Rins zu ihnen auf.



Miller fiel mit kaputter Ducati aus und Rins stürzte auf Platz 2 liegend, während Petrucci an der Spitze eine Galavorstellung zeigte und seinen ersten Grand Prix seit Mugello 2019 gewann. MotoGP-Rookie Alex Marquez (Repsol Honda) und Pol Espargaro (Red Bull KTM) belegten die anderen beiden Podestplätze.



Stefan Bradl sagte kurz vor dem Rennstart auf ServusTV: «Hoffentlich bereue ich es nicht, dass ich am Freitag das erste freie Training im Regen ausgelassen habe.» In seinem ersten MotoGP-Jahr 2012 ist der heute 30-Jährige im Regen in Le Mans auf Platz 5 gebraust. Vom vorletzten Startplatz hatte der Honda-Test- und Ersatzfahrer heute eine schwere Aufgabe vor sich, brillierte aber als Achter und Rang in der letzten Runde sogar WM-Leader Quartararo nieder.

So lief das Rennen:

Start: Polesetter Fabio Quartararo wurde beim Sprint zur ersten Kurve von Jack Miller und Cal Crutchlow überrumpelt, Valentino Rossi stürzt in Kurve 3! Wegen ihm müssen Joan Mir und Maverick Vinales ausweichen und verlieren viel Boden.



1. Runde: Danilo Petrucci führt vor Miller, Andrea Dovizioso, Quartararo, Pol Espargaro, Crutchlow, Alex Rins, Aleix Espargaro, Bradley Smith und Alex Marquez in den Top-10. Stefan Bradl hat sich von 21 auf 14 verbessert!



2. Runde: Mit Petrucci, Dovizioso und Miller liegen drei Ducati-Fahrer an der Spitze, dann folgen KTM-Pilot Pol Espargaro, Quartararo und Rins, der als Sechster die bis jetzt schnellste Rennrunde fährt und sich schon um elf Plätze verbessert hat. Bradl ist 13.



4. Runde: Quartararo wird durchgereicht und ist nur noch Achter, Aprilia-Pilot Smith ist von Startplatz 19 bereits Siebter.



5. Runde: Auch Alex Marquez und Miguel Oliveira überholen Quartararo, der WM-Leader ist nur noch Zehnter. An der Spitze fährt weiterhin das Ducati-Trio.



6. Runde: Stand in den Top-10: Petrucci, Dovizioso, Miller, Rins, Pol Espargaro, Crutchlow, Smith, Alex Marquez, Oliveira und Takaaki Nakagami. Quartararo ist 11., Bradl 13. und Vinales 16.



7. Runde: Rins fährt erneut die schnellste Rennrunde, liegt aber 2,5 sec hinter dem Führungstrio. Es hat aufgehört zu regnen, die Strecke ist aber nass.



8. Rins liegt nur noch 1,4 sec hinter den Ducati-Piloten an der Spitze, hinter dem Spanier klafft eine Lücke von 2,7 sec zum Fünften Pol Espargaro und 3,6 sec zum Sechsten Crutchlow. Quartararo ist weiterhin 11., Bradl ist auf Platz 15 zurückgefallen.



10. Runde: Smith stürzt mit einem Highsider.



13. Runde: Rins hat zu den vorne liegenden Ducati aufgeschlossen.



14. Runde: KTM-Fahrer Pol Espargaro ist der Schnellste im Feld und liegt nur noch 1,6 sec hinter dem Führungsquartett. Tito Rabat stürzt, kann aber weiterfahren.



15. Runde: Rins überholt Miller und ist Dritter, der Australier kann aber gleich kontern.



16. Runde: Alex Marquez auf Platz 6 fährt 1,3 sec schneller als die Spitze und holt in großen Schritten auf. Zu Pol Espargaro auf Platz 5 fehlen ihm nur noch 0,2 sec. Bradl ist wieder 13.



17. Runde: Sturz von Morbidelli ausgangs Kurve 4, der Italiener kann aber weiterfahren.



18. Runde: Dovi übernimmt von Petrucci die Führung, Rins jagt Miller den dritten Platz ab und Cructhlow stürzt auf Platz 7 liegend! Dann wird alles durcheinandergewürfelt: Petrucci führt wieder vor Miller, Rins, Dovi, Pol Espargaro und Alex Marquez.



19. Runde: Miller fällt mit technischen Problemen an seiner Pramac-Ducati als Dritter aus, Rins stürzt als Zweiter!



20. Runde: Petrucci liegt auf einmal 2,5 sec vor Dovi, dem Alex Marquez, Pol Espargaro und Oliveira am Hinterrad kleben. Quartararo ist Achter, Bradl Neunter!



22. Runde: Petrucci 1,7 sec vor Dovi, Marquez, Espargaro und Oliveira.



24. Runde: Alex Marquez geht innen an Dovi vorbei, womit der Rookie Zweiter ist! Dovi hat keinen Grip mehr am Hinterrad, auch Espargaro geht an ihm vorbei.



Letzte Runde: Petrucci gewinnt seinen ersten Grand Prix seit Mugello 2019 vor MotoGP-Neuling Alex Marquez, der für das erste Honda-Podest in diesem Jahr sorgt. Pol Espargaro lässt das KTM-Werksteam über Platz 3 jubeln.

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati

2. Alex Marquez, Honda

3. Pol Espargaro, KTM

4. Andrea Dovizioso, Ducati

5. Johann Zarco, Ducati

6. Miguel Oliveira, KTM

7. Takaaki Nakagami, Honda

8. Stefan Bradl, Honda

9. Fabio Quartararo, Yamaha

10. Maverick Vinales, Yamaha

11. Joan Mir, Suzuki

12. Brad Binder, KTM

13. Pecco Bagnaia, Ducati

14. Aleix Espargaro, Aprilia

15. Iker Lecuona, KTM