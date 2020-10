Aragón-GP bei ServusTV: Ducati wieder fest im Spiel?

Im Vorjahr fuhr Andrea Dovizioso in Aragón auf das Podest

ServusTV überträgt den Großen Preis von Aragón am Samstag und Sonntag live. Experte Gustl Auinger analysiert die Ausgangslage vor dem zehnten MotoGP-Rennen dieser unvorhersehbaren Saison.

Sieben verschiedene Sieger und 15 unterschiedliche Fahrer auf dem Podium hat die neun Rennen alte MotoGP-Saison bereits erlebt. Und am Wochenende steht kein Pilot am Start, der in Alcañiz bereits einen Sieg in der Königsklasse einfahren konnte. Nach dem Rennverlauf im Regen von Le Mans mit dem Triumph von Danilo Petrucci ist für ServusTV-Experte Gustl Auinger aber eine Tendenz erkennbar: «Ich glaube, dass Ducati wieder fest im Spiel ist. Bisher hatte man mit zu heißen Reifen zu kämpfen. Kaum wird es kälter, ändert sich das Gesicht der Ducati-Fahrer. Das geht ratzfatz.»

Vor allem dem in der Gesamtwertung 18 Punkte zurückliegenden Vizeweltmeister der vergangenen drei Jahre räumt Auinger im Titelkampf große Chancen ein: «Wer Andrea Dovizioso nicht auf der Rechnung hat, übersieht etwas Dramatisches. Freilich wirkt es oft so, als würde er den Kopf hängen lassen, wenn es nicht läuft. Und in der Garage ist das Klima nach der Kündigung sicher auch unterkühlt. Sobald Dovi aber merkt, dass doch nicht alles verloren ist, werden unheimliche Kräfte mobilisiert.»

Suzuki und Yamaha ohne Konstanz

Bei Suzuki tritt derzeit der gegenteilige Effekt ein, fürchtet der ServusTV-Experte: «Sie hatten bisher Probleme in der ersten Rennhälfte und sind dann immer schneller geworden. Bei kühlem Wetter kommt der Reifen aber einfach zu spät auf Temperatur.» Nichts mit der Rennentscheidung zu tun hatte in Frankreich WM-Leader Fabio Quartararo. «Aber welche Yamaha war besser? Das kann am Setting liegen. Wenn die Abstimmung nicht passt, heißt es, nur nicht stürzen und die Punkte nehmen, die du kriegen kannst.»

Márquez-Comeback vertagt

Das für Aragón angekündigte Comeback von Marc Márquez musste verschoben werden. Damit würde sich aber ohnehin kein Fahrer beschäftigen, meinte Auinger: «Ich wehre mich auch gegen Rückschlüsse, dass Márquez mit seinem Paket heuer wieder der dominierende Mann gewesen wäre. Das ist mir zu einfach. Bei den Vorsaisontests hatte Honda große Sorgenfalten. Und in Jerez musste Marc ein enormes Risiko eingehen, das er bitter bezahlt hat. Unendlich schade, denn er wäre als Referenz gut. Die anderen sind aber auch nicht schlecht.»

Mehr Beständigkeit der Titelanwärter erwartet Auinger in dieser ungewöhnlichen Saison weiterhin nicht. «Die Ingenieure können die Daten bei diesen Bedingungen und dem engen Kalender nicht schlüssig auswerten. Denn beim nächsten Rennen ist wieder alles anders. Erkenntnisse aus den Kälterennen? Vergiss es, da etwas zu entwickeln. Das, was du hast, musst du nutzen und schauen, dass du es heimbringst.» Nüchtern betrachtet hätten daher alle Fahrer noch gute Karten. Die Frage sei vielmehr, wer alle Faktoren auf den Punkt bringt. «Vorbei ist es erst, wenn die Zielflagge in Portimão fällt.»

Einblicke in Petronas-Universum

An diesem Supermotorsport-Wochenende schaltet ServusTV nach dem MotoGP-Qualifying live nach Estoril, um die mögliche Titelentscheidung beim Finale der Superbike-WM einzufangen.



Rund um die Rennaction spricht Petronas-Teamleiter Johan Stigefelt exklusiv über seine Schützlinge in den drei Klassen. Weiters gibt es ein Update zu Marc Márquez wie auch zu jenen Fahrern, die sich zuletzt in Le Mans verletzten.



Eve Scheer und Gustl Auinger berichten direkt aus der Boxengasse der Ciudad del Motor de Aragón. Den Kommentar liefern wie gewohnt Christian Brugger und Alex Hofmann.

«Gran Premio Michelin® de Aragón» bei ServusTV:

Samstag (17. Oktober):

12:25 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:35 Uhr: Moto3 Qualifying LIVE

13:30 Uhr: MotoGP 4. Freies Training LIVE

14:10 Uhr: MotoGP Qualifying LIVE

15:35 Uhr: Moto2 Qualifying LIVE



Sonntag (18. Oktober):

10:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

11:20 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:20 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE