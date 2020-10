Andrea Iannone: «Der wichtigste Tag in meinem Leben»

Aprilia-MotoGP-Ass Andrea Iannone hat im Vorfeld der Entscheidung über seine Doping-Sperre am Mittwoch in Mailand eine Pressekonferenz abgehalten. «Mein Motorrad, der Sport, meine Arbeit fehlen mir so sehr», betonte er.

Am Donnerstag soll sich die Zukunft von Andrea Iannone (31) entscheiden. Dann will nämlich das unabhängige internationale Sportgericht bekanntgeben, ob die vorerst gültige Sperre des Italieners wegen Dopings bestätigt wird und somit aufrechterhalten bleibt.

Der Aprilia-MotoGP-Werksfahrer ist sich seiner Situation bewusst und hat deswegen am Mittwoch in Mailand eine viel beachtete Pressekonferenz abgehalten. Dort betonte Iannone, dass der morgige Donnerstag entscheidend für seine weitere Karriere sei. «Es war nicht einfach, es gab keinen Tag, an dem ich nicht an diese Sache gedacht habe», erklärte der einstige Sonnyboy aus Vasto vor den versammelten Journalisten.

Iannones 18-monatige Sperre läuft seit 17. Dezember 2019 und würde bis zum 16. Juni 2021 dauern. «Mein Motorrad, der Sport, meine Arbeit fehlen mir so sehr» bekannte Iannone in Beisein von Aprilia-Rennchef Massimo Rivola und fügte an: «Ich bin sehr optimistisch und frohen Mutes. Aprilia wartet auf mich. Der Donnerstag wird der wichtigste Tag meines Lebens, meine Zukunft wird sich entscheiden. Ich mache mir aber keine Sorgen. Wenn eine Person sauber ist, dann hat sie nichts zu befürchten.»

Zur Erinnerung: Iannone wurde im Herbst 2019 in Sepang positiv getestet. Auch die später in Berlin geöffnete B-Probe brachte das selbe Ergebnis. Iannone, seine rechtlichen Berater und zugezogenen Experten nannten ein möglicherweise kontaminiertes Steak bei seinem Malaysia-Aufenthalt als Grund für den überhöhten Wert bei seiner Probe.

Sollte Iannone tatsächlich nicht in seinen Sport zurückkehren können, würde Aprilia eventuell Andrea Dovizioso (35) ein Angebot unterbreiten. Der dreifache Vize-Weltmeister hat für 2021 noch keinen Job.