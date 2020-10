Pol Espargaró (KTM): «Das ist nicht wichtig für mich»

Pol Espargaró fuhr in Le Mans zum dritten Mal in dieser Saison auf den dritten Platz. Damit ist er der bestplatzierte KTM-Pilot in der WM-Tabelle. Doch das spielt für den Spanier keine grosse Rolle.

Wie schon im zweiten WM-Lauf auf dem Red Bull Ring und in Misano fuhr Pol Espargaró auch in Le Mans auf den dritten Platz und holte sich damit 16 wertvolle Punkte. In der Gesamtwertung konnte er damit an seinem Markenkollegen Miguel Oliveira vorbeiziehen und ist nun der bestplatzierte KTM-Pilot im Feld. Mit 42 Punkten Rückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo belegt er fünf Rennen vor dem Saisonende den achten Platz in der WM-Tabelle.

Dass er mit drei Podestplätzen in den vergangenen fünf Rennen im KTM-Vergleich die Nase vorn hat, spielt für den 29-Jährigen keine grosse Rolle. «Das ist nicht wichtig für mich», winkte er ab, als er in der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde. «Ich will der beste MotoGP-Fahrer sein, auch wenn das natürlich knifflig wird.»

Er beende 90 Prozent aller Sessions als bestplatzierter KTM-Pilot, fügte der jüngere der beiden Espargaró-Brüder an. Und er beteuerte: «Ich treibe mich täglich an, um ein besserer Fahrer zu werden, und nicht nur, um besser als meine Teamkollegen abzuschneiden. Es ist nicht mein Ziel, nur der beste KTM-Fahrer zu sein.»

«In den vergangenen Jahren habe ich immer versucht, bis ans Limit zu gehen, auch wenn meine Teamkollegen nicht gut genug waren», betonte der 15-fache GP-Sieger. «Dadurch habe ich meine Form verbessern können. Was auch immer Miguel und Brad Binder tun werden, ich werde wie bisher weitermachen. Sie sind sicherlich talentierte, schnelle und junge Fahrer. Und das hilft mir natürlich auch, zu erkennen, wie ich meinen Fahrstil verbessern kann. Es macht mich nicht happy, dass sie in der WM-Tabelle hinter mir liegen, mich macht es vielmehr glücklich, wenn ich mit meinem Rennen zufrieden sein kann.»

Der restliche MotoGP-Kalender 2020

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

22. November: Portimão (GP Portugal)

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaró, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.