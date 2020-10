Danilo Petrucci: «Habe viel Selbstvertrauen getankt»

Nach seinem Sieg in Le Mans reist Danilo Petrucci mit viel Selbstvertrauen nach Aragón, wo die MotoGP-Stars gleich zwei WM-Läufe austragen werden. Auch sein Ducati-Teamkollege Andrea Dovizioso ist zuversichtlich.

Danilo Petrucci konnte beim jüngsten MotoGP-Kräftemessen auf nasser Piste seinen zweiten Sieg in der Königsklasse feiern. Der Ducati-Werkspilot freute sich über seinen Triumph, der in zum ersten Mal in diesem Jahr vom Podesttreppchen strahlen liess. Entsprechend zuversichtlich blickt er nun auf die beiden WM-Läufe in Aragón, die in den nächsten Tagen über die Bühne gehen werden.

«Der Sieg in Le Mans half mir sicherlich, viel Selbstvertrauen zu tanken, und ich komme hochmotiviert nach Aragón», erklärt der 29-Jährige aus Terni, relativiert aber auch gleich: «Jedes Rennen ist eine neue Story, aber nachdem ich einen so schwierigen Saisonstart überwunden habe, möchte ich mich jetzt weiter verbessern.»

«Ich hoffe, dass ich mit den gleichen positiven Gefühlen wie in Frankreich weitermachen kann. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch in den verbleibenden fünf Saisonläufen ein Wörtchen mitreden können», fügt der aktuelle WM-Zehnte an. «Mal sehen, wie die Streckenbedingungen sein werden, wenn wir ankommen: Wir werden das Verhalten der Michelin-Reifen gut einschätzen müssen. Es wird entscheidend sein, bereits am Trainingsfreitag gut ins Wochenende zu starten.»

Petruccis Teamkollege Andrea Dovizioso rechnet sich nach seinem vierten Platz in Le Mans auch gute Chancen aus: «Jetzt konzentrieren wir uns auf die nächsten beiden Grands Prix in Aragón, die in dieser Phase der Saison entscheidend sein werden. Im vergangenen Jahr habe ich es dort aufs Podest geschafft, und auch wenn wir auf dem Papier nicht die Favoriten auf dieser Strecke sind, bin ich sicher, dass wir auch einige Chancen haben werden, wenn wir die Stärken unseres Bikes nutzen.»

Der 34-Jährige aus Forlimpopoli, der aktuell mit 18 WM-Punkten Rückstand auf Leader Fabio Quartararo den dritten WM-Rang belegt, betont mit Blick auf die Gesamtwertung: «Die Meisterschaft ist noch offen, und wir müssen Rennen für Rennen weiterarbeiten, um unser Ziel zu erreichen.»

Der restliche MotoGP-Kalender 2020

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

22. November: Portimão (GP Portugal)

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaró, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.