MotoGP-Fans aufgepasst: Neuer Zeitplan für Aragón-GP

Alle Sessions und Startzeiten des «Gran Premio Michelin de Aragón» an diesem Wochenende wurden um bis zu eine Stunde nach hinten verschoben, weil es im MotorLand am Morgen zu kalt ist.

Der 5,078 km lange Rundkurs des MotorLand Aragón ist seit 2010 fixer Bestandteil des WM-Kalenders, 2020 wird im Nordosten Spaniens gleich an zwei Wochenenden in Folge gefahren. Corona-bedingt wurde der Termin zudem im Vergleich zum Vorjahr um einen Monat später angesetzt.



Schon das erste freie Training der MotoGP-Klasse begann dann am Freitagvormittag eine halbe Stunde später als ursprünglich geplant, weil die Asphalttemperatur um 9.50 Uhr gerade einmal bei 10 Grad lag.

Dabei blieb es nicht: Zunächst sollten nur die Vormittags-Sessions des Wochenendes um je eine halben Stunde nach hinten verlegt werden, inzwischen wurde aber der gesamte Zeitplan des «Gran Premio Michelin de Aragón» 2020 aufgrund der kühlen Witterung angepasst.



Davon betroffen sind auch die Startzeiten am Sonntag: Das MotoGP-Rennen beginnt demnach erst um 15 Uhr.

Der neue Zeitplan für den Aragón-GP 2020:

Samstag, 17. Oktober

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.15 – 13.30 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.40 – 13.55 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.10 – 14.40 Uhr: MotoGP, FP4

14.50 – 15.05 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.15 – 15.30 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.50 – 16.05 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.15 – 16.30 Uhr: Moto2, Qualifying 2



17.10 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 18. Oktober

10.00 – 10.20 Uhr: Moto3, Warm-up

10.30 – 10.50 Uhr: Moto2, Warm-up

11.00 – 11.20 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

12.00 Uhr: Moto3, Rennen (19 Runden)

13.20 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

16.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)