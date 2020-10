Entwarnung nach Highsider: Fabio Quartararo «fit»

MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo stützt sich nach seinem heftigen Sturz im FP3 von Aragón zwar auf eine Krücke, der Petronas-Yamaha-Star erlitt aber keine Knochenbrüche.

Fabio Quartararo sorgte im FP3 für besorgniserregende Szenen, also er in Kurve 14 nach einem Highsider auf den Kerbs stürzte. Der Franzose war sichtlich angeschlagen und musste in das Medical Center gebracht werden.



Um 12 Uhr gab es eine erste Entwarnung: «Der Fahrer ist okay», ließ Petronas-Yamaha-Teamsprecher Pol Beltran wissen. Der WM-Leader klagt zwar über Schmerzen an der linken Hüfte, die er schon am Freitag beim Crash in Turn 8 angeschlagen hat. Er hat aber keine Brüche erlitten.

Wenig später verließ Quartararo das Medical Center, er stützte sich auf eine Krücke und machte sich auf den Weg zur Clinica Mobile.



Dann kam um 12.14 Uhr die offizielle Bestätigung der Rennärzte: Quartararo wurde für fit erklärt.

Aragón, MotoGP, kombinierte Zeiten FP1, FP2, FP3 (17.10.)

1. Viñales, Yamaha, 1:47,771 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,088

3. Quartararo, Yamaha, + 0,249 sec

4. Crutchlow, Honda, + 0,543

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,548

6. Mir, Suzuki, + 0,551

7. Alex Márquez, Honda, + 0,632

8. Nakagami, Honda, + 0,635

9. Rins, Suzuki, + 0,862

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,882

11. Oliveira, KTM, +0,983

12. Binder, KTM, + 1,066

13. Dovizioso, Ducati, + 1,194

14. Zarco, Ducati, + 1,135

15. Bagnaia, Ducati, + 1,182

16. Rabat, Ducati, + 1,232

17. Miller, Ducati, + 1,255

18. Petrucci, Ducati, + 1,303

19. Lecuona, KTM, + 1,437

20. Bradl, Honda, + 1,473

21. Smith, Aprilia, + 1,487