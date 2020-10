Welche Ideen Brad Binder (KTM) für den Teruel-GP hat

Der Aragón-GP lief für Brad Binder nicht nach Plan. Dadurch hat er seinen Vorsprung auf Alex Márquez eingebüßt. Die beiden Neulinge kämpfen um den Titel «Rookie of the year» und Binder ist auf der Suche nach der Form.

Nach dem Rennsieg in Brünn hatte Brad Binder schon leise Hoffnungen auf den ganz großen Wurf in seiner ersten Saison in der MotoGP. Zuletzt lief es aber nicht mehr ganz so rund für den Südafrikaner. Aktuell befindet er sich in der WM-Wertung auf dem elften Platz mit 67 Zählern. Die Punktzahl ist insofern von großer Bedeutung, weil Honda-Pilot Alex Márquez nach seinen zwei Podestplätzen in Folge Binder auf die Pelle gerückt ist. Zwischen den beiden Neulingen geht es um den Titel «Rookie of the year».

Dieser Titel ist Binders großes Ziel in der Saison 2020. «Es wäre großartig, wenn es mir gelingen würde, den zu holen. Die Meisterschaft ist aber ganz schön eng, besonders nach den letzten beiden Rennen. Es ist schön zu sehen, dass Alex Márquez mittlerweile besser zurechtkommt. Am Anfang hatte er noch Probleme. Für mich geht es darum, wieder zu meiner Form zu finden. Alles andere kann ich nicht kontrollieren.»

Bedeutet für den Teruel-GP, dass Binder mit seiner KTM zurück in die Erfolgsspur finden möchte. «Es ist gut, dass wir noch einmal hier fahren werden. Es war ein schwieriges Rennen, aber ich freue mich auf den Sonntag und wir haben ein paar Ideen, um wieder schneller unterwegs zu sein», sagt der 25-Jährige.

Eine Idee ist die, mit einem Medium-Vorderreifen in den viertletzten Lauf zu starten. Der Vorteil? «Wir können mit dem Reifen später bremsen als die Konkurrenz. Wenn wir mit der weichen Mischung fahren, dann fällt dieser Vorteil weg. Es ist nicht so, dass wir dann mehr leiden, aber wir haben eben diesen Vorteil nicht und müssen andere Stärken mehr in Anspruch nehmen. Deswegen legen wir den Fokus darauf, einen Weg zu finden, die mittlere Mischung zu nutzen», erklärt Binder, der sich noch über einen weiteren Vorteil als KTM-Pilot freut: «Es wird wärmer, das hilft uns. Dann können wir das gesamte Wochenende über fahren und testen.»

Um im direkten Duell gegen Alex Márquez zurückzuschlagen, stehen die Vorzeichen aus Binders Sicht nicht schlecht. Los geht es am Freitag um 10.55 Uhr mit dem ersten Freien Training der Königsklasse.

Fahrer-WM-Stand nach 10 von 14 Rennen:

1. Mir, 121 Punkte. 2. Quartararo 115. 3. Viñales 109. 4. Dovizioso 106. 5. Nakagami 92. 6. Morbidelli 87. 7. Rins 85. 8. Miller 82. 9. Pol Espargaró 77. 10. Oliveira 69. 11. Binder 67. 12. Alex Márquez 67. 13. Petrucci 65. 14. Rossi 58. 15. Zarco 53. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 27. 18. Crutchlow 21. 19. Lecuona 20. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 183. 2. Ducati 160. 3. Suzuki 143. 4. KTM 130. 5. Honda 112. 6. Aprilia 35.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar 206. 2. Petronas Yamaha SRT, 202 Punkte. 3. Ducati Team 171. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 167. 5. Red Bull KTM Factory Racing 144. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 113. 8. Red Bull KTM Tech3 89. 9. Repsol Honda Team 75. 10. Esponsorama Racing 61. 11. Aprilia Racing Team Gresini 38.