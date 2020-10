Maverick Viñales (Yamaha): «Neue Lösungen gefunden»

Maverick Viñales hat sich für den Teruel-GP in Aragón vorgenommen, seine Werks-Yamaha noch besser abzustimmen. Nach Platz 6 im ersten freien MotoGP-Training zeigte er sich zufrieden mit den Fortschritten.

Maverick Viñales kündigte vor dem zweiten Rennwochenende in Folge im MotorLand Aragón an: «Ich werde versuchen präziser zu sein und die Linien besser zu treffen. Vor allem müssen wir aber das Motorrad noch besser anpassen. Wir haben schon am vergangenen Wochenende einen großen Schritt gemacht, aber ich muss mich noch ein bisschen mehr anpassen. Hinter den Gegnern habe ich viele gute und viele schlechte Dinge gesehen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das Maximum aus den guten Dingen herauszuholen.»

Im Fokus stand beim spanischen Yamaha-Werksfahrer im FP1 dann auch die Arbeit am Set-up. Nach Platz 6 berichtete er: «Ich glaube, das FP1 lief gut, weil wir viele Dinge am Bike ausprobiert haben, die wir am vergangenen Wochenende nicht geschafft haben. Bei diesen Veränderungen war etwas Positives für unser Bike dabei. Das ist sehr wichtig, weil wir im Rennen einen besseren Rhythmus von Runde 10 bis 20 gebraucht hätten. Ich glaube, die neuen Lösungen können uns helfen, ein paar Zehntel auf der Strecke zu finden, was sehr gut ist», bekräftigte der WM-Dritte.

Allerdings weiß Viñales vor dem Teruel-GP auch: «Sicher werden auch unsere Gegner mit jeder Session stärker werden, deshalb werden wir uns weiter verbessern müssen. Insgesamt ist das Gefühl aber wirklich gut. Jetzt will ich das aktuelle Set-up am Nachmittag mit den richtigen Reifen ausprobieren und viele Runden in Folge fahren», verwies er auf das zweite freie Training, das um 14.30 Uhr beginnt.

Teruel, MotoGP FP1, Freitag (23.10.)

1. Alex Márquez, Honda, 1:48,184 min

2. Nakagami, Honda, + 0,438 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,909

4. Bradl, Honda, + 0,819

6. Viñales, Yamaha, 0,992

7. Miller, Ducati, + 1,027

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,121

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,1625

10. Crutchlow, Honda, + 1,172

11. Zarco, Ducati, + 1,176

12. Rins, Suzuki, + 1,188

13. Oliveira, KTM, + 1,189

14. Petrucci, Ducati, + 1,298

15. Lecuona, KTM, + 1,317

16. Dovizioso, Ducati, + 1,328

17. Quartararo, Yamaha, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,543

19. Rabat, Ducati, + 1,762

20. Binder, KTM, + 1,778

21. Bagnaia, Ducati, + 2,076