Maverick Viñales (Yamaha): Valencia wird schwierig

Maverick Viñales erlebt eine schwierige MotoGP-Saison. Dennoch gehört der spanische Yamaha-Pilot vor dem ersten Rennen in Valencia immer noch zum Kreis der Titelanwärter. Diesem Anspruch will er gerecht werden.

Maverick Viñales gehört immer noch zum Kreis der Titelanwärter in der MotoGP-Klasse. Aktuell liegt er 19 Punkte hinter dem WM-Leader Joan Mir (Suzuki) auf dem dritten Platz. Nun steht das GP-Wochenende in Valencia auf dem Programm. Der Circuit Ricardo Tormo gehört zu den Lieblingsstrecken des Spaniers und deswegen möchte er sich im Kampf um die Krone nach seinem siebten Platz beim Teruel-GP noch einmal zurückmelden.

«Das letzte Rennen war nicht positiv, aber davon dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen. Wir müssen weiter hart arbeiten und konzentriert bleiben. Es ist wichtig, dass wir mit einer positiven Einstellung in das Wochenende gehen und in jeder Session unsere Ergebnisse einfahren.»

Viñales hat gute Erinnerungen an Valencia. Vor neun Jahren gewann er bei seinem Debüt in Valencia in der 125-ccm-Klasse. 2013 folgte der Titelgewinn an der spanischen Ostküste, doch in der MotoGP-Klasse kam er bisher nicht über den fünften Platz hinaus.

«Valencia ist normalerweise ein bisschen schwierig für uns, aber mir persönlich gefällt diese Strecke sehr gut. Es wird sicher kein einfaches Wochenende werden, aber wir werden wie immer unser Maximum abrufen.»

Dabei steht noch nicht fest, ob er an der Seite von Valentino Rossi oder Superbike-Pilot Garrett Gerloff fahren wird. Rossi muss innerhalb von 48 Stunden zwei negative Corona-Tests vorlegen. Das ist bisher noch nicht geschehen. Deswegen wurde Gerloff als Ersatzpilot berufen.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.