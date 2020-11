Alex Rins (Suzuki): «Ich verspüre keinen Druck»

Joan Mir und Alex Rins sind vor den letzten drei Saisonrennen in Valencia (zwei Mal) und Portimao die großen Favoriten. Mir führt die MotoGP-Wertung an. Aber auch so lief es für das Team Suzuki Ecstar bisher sehr gut.

Die Suzuki GSX-RR wurde von vielen Fahrern gelobt. Joan Mir und Alex Rins zählen zu den Favoriten auf die Nachfolge von Noch-Weltmeister Marc Márquez und jetzt greifen die Blau-Silbernen an, um auch in Valencia ein Wörtchen um die Podestplätze mitzusprechen.

Mir hat 14 Punkte Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger Fabio Quartararo, obwohl der Franzose im Gegensatz zu Mir bereits drei Rennen gewonnen hat. Mir entwickelt sich stattdessen zum Punktehamster. Seit dem Österreich-GP war er durchgehend in den Punkten. Nur in Jerez und in Brünn schrieb er Nuller.

Nun will er in Valencia die WM-Führung verteidigen und einen weiteren Schritt in Richtung Titel machen. «Ich fühle mich derzeit gut und bin bereit, in Valencia den Kampf anzunehmen. Die Strecke gefällt mir und ich bin vertraut mit ihr. Es wird gut sein, am Freitag wieder auf dem Bike zu sitzen.

Alex Rins hat nach seiner Schulterverletzung, die er sich zu Saisonbeginn zugezogen hat, zu alter Stärke zurückgefunden. Als WM-Sechster befindet er sich in der Rolle des Jägers. «Ich verpüre vor den letzten drei Rennen keinen Druck. Sicher waren meine Ergebnisse sehr gut, und ich hoffe, dass ich diesen Trend fortsetzen kann, aber ich möchte einfach weiter so arbeiten, wie ich es immer tue, und einfach sehen, was passiert. Ich hatte in der Vergangenheit einige schöne Ergebnisse in Valencia, deshalb bin ich froh, wieder hierher zurückzukehren.»

Und auch Teammanager Davide Brivio blickt hoffnungsvoll auf das anstehende Wochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo: «Wir sind bereit, bei diesen beiden Rennen in Valencia und dem Finale in Portugal unser Bestes zu geben. Unsere Fahrer haben einen fantastischen Job gemacht, es ist ein großartiger Moment für Suzuki, denn wir waren sehr konstant, mit zwei Doppel-Podestplätzen in den letzten beiden Rennen. Das macht uns glücklich, aber wir werden versuchen, weiterzumachen.»