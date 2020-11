Aleix Espargaró: Ist Jorge Lorenzo dazu bereit?

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró stellt in Frage, ob der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo der richtige Testfahrer wäre, um die RS-GP in der MotoGP-WM zu einem Siegerbike zu machen.

Aleix Espargaró bekommt für die letzten drei Rennen der Saison mit Lorenzo Savadori einen neuen Teamkollegen. Der 27-jährige Superbike-Italienmeister gibt an diesem Wochenende in Valencia sein Debüt in der MotoGP-WM.

Der 31-jährige Spanier gönnt dem Italiener die Chance, blickt aber schon auf die Saison 2021 voraus. Denn während Andrea Iannone noch immer auf das Berufungsurteil im Dopingfall wartet, ist der zweite Platz im Aprilia-Werksteam noch unbesetzt. Espargaró: «Das Aprilia-Management versucht, das Team stärker zu machen. Das Erste, das ich brauche, ist ein schneller und starker Teamkollege. Denn ich kann nichts mit jemandem vergleichen, nur mit mir selbst. Wenn wir uns zum Beispiel KTM anschauen, die in diesem Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, dann haben sie vier starke Bikes mit vier starken Fahrern. So können sie das Level des Motorrads leichter verbessern als wir. Wenn Smith mit Savadori ausgetauscht wird, ist es schwierig exakt zu verstehen, was Aprilia sich davon erhofft. Aber Lorenzo ist ein junger Fahrer aus der Aprilia-Familie, das ist eine gute Chance für ihn, um sich zu beweisen. Wir werden sehen, ob er für die Zukunft ein starker Fahrer sein kann, um das Motorrad zu testen. Es gibt aber noch viele Unbekannte.»

Unter anderem sickerte zuletzt durch, dass der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo in aussichtsreichen Verhandlungen steht, um beim Hersteller aus Noale als Testfahrer anzuheuern. Die Aprilia-Speerspitze hat allerdings Bedenken: «Ich glaube, das Level, das Lorenzo in Portimão gezeigt hat, reicht nicht, um mir zu helfen, das Motorrad zu entwickeln. Aber man weiß nie. Wenn Jorge wirklich schnell und konkurrenzfähig sein will, dann kann er ein sehr schneller Fahrer sein», ergänzte Espargaró.

«Das Level und die Fähigkeiten von Jorge sind nicht in Frage zu stellen, das ist ganz klar. Er ist einer der besten Fahrer der letzten 20 Jahren, ein sehr, sehr schneller Fahrer. Aber ich weiß nicht, wie es um sein Engagement steht, um seinen Willen… Ob er körperlich und mental bereit ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Er ist der Einzige, der das wissen kann», grübelte Aleix. «Ich weiß, dass das Aprilia-Management sehr hart arbeitet, um mir zu helfen und das Team zu verstärken. Aber wie wir in Portimão gesehen haben, war das Level von Jorge nicht wirklich das Beste. Mal sehen, wie sehr er es will. Wie gesagt: Er ist ein sehr, sehr schneller Fahrer, das will ich nochmal betonten. Aber ich weiß über seine aktuelle Situation nicht Beschied, es ist also schwierig zu bewerten.»

Denn der ältere Espargaró-Bruder sieht eine Testfahrer-Rolle nicht als Parttime-Job: «Aprilia ist ein gutes Bike, ich habe schon oft gesagt, dass mit der RS-GP 20 große Verbesserungen erzielt wurden. Aber es ist kein Siegerbike. Es ist keine Yamaha. Das Commitment muss also noch größer sein als auf der Yamaha. Du musst in jeder einzelnen Kurve und jeder Runde ans Limit gehen und pushen, du musst mehr als die anderen riskieren. Wir wissen das.»

«Ich glaube, dass Smith im Testteam einen guten Job gemacht hat. Auch Savadori versucht immer ans Limit zu gehen, wenn er das Motorrad fährt. In Portimão hat er einen guten Job gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob Jorge jetzt bereit ist, das zu tun», fasste der Aprilia-Werksfahrer zusammen.

Wen Aleix am liebsten bei Aprilia begrüßen möchte, ist ohnehin ein offenes Geheimnis: «Dovizioso wäre natürlich die beste Option, als Teamkollege oder Testfahrer. Er ist sehr schnell, sehr entspannt und er wäre ein guter Entwickler, mit der ganzen Erfahrung von Ducati. Das wäre die Priorität, so sehe ich es.»

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.