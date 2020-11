Rückschlag für Tech3-KTM: Lecuona muss in Quarantäne

Nach Iker Lecuona Jorge Martin, Valentino Rossi, Riccardo Rossi und Arbolino muss ein weiterer Motorrad-GP-Pilot wegen des Coronavirus in Quarantäne.

«Hoffentlich fallen alle PCR-Tests negativ aus», hatte vor der Abreise zum Valencia-GP der französische Red Bull-KTM-Teambesitzer Hervé Poncharal gegenüber SPEEDWEEK.com erwähnt.

Jetzt steht fest: Gorka, der Bruder von Rookie Iker Lecona (20) wurde positiv getestet und Iker kann deshalb am Valencia-GP nicht teilnehmen. Iker lebt mit seinem Bruder, der bei den Grand Prix als sein persönlicher Assistent agiert, gemeinsam in Andorra in einem Appartement. Iker Lecuona steht also jetzt unter Coronaverdacht und muss sich zehn Tage in Quarantäne begeben.

Lecuona liegt in der MotoGP-WM mit 27 Punkten an 17. Stelle. Er heimste zuletzt beim Teruel-GP als Neunter seinen dritten Top-Ten-Platz in seiner ersten MotoGP-Saison ein. Der KTM-Pilot wird zwar heute einen weiteren PCR-Test machen, der sein negatives Ergebnis zu bestätigen könnte. Aber wegen der Rechtslage in Andorra muss sich Iker Lecuona für zehn Tage in häusliche Quarantäne zurückziehen. Das bedeutet, dass er womöglich auf beide Valencia-Rennen verzichten muss.

«Wir müssen leider ankündigen, dass Iker Lecuona nicht am Gran Premio de Europa teilnehmen kann», bestätigte Hervé Poncharal. «Unser Plan ist jetzt, dass Iker nächsten Mittwoch noch einmal getestet wird. Wenn dieser negativ Test ausfällt, könnte er nach Valencia reisen und am zweiten Grand Prix hier teilnehmen. Das ist eine unglückliche Situation, denn alle Beteiligten waren sehr vorsichtig. Es tut uns sehr leid. Wir können nur hoffen, dass Iker negativ bleibt und nächste Woche nach Valencia kommen kann. Wegen der knappen Zeitspanne wird er für Valencia jetzt nicht ersetzt. Wir werden uns ganz auf unseren einzigen verblieben Fahrer konzentrieren, auf Miguel Oliveira.»

Ergebnisse MotoGP Teruel-GP, 25.10.

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 23 Runden in 41:47,652 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,205 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +5,376

4. Pol Espargaró, KTM, +10,299

5. Johann Zarco, Ducati, +12,915

6. Miguel Oliveira, KTM, +12,953

7. Maverick Viñales, Yamaha, +14,262

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,720

9. Iker Lecuona, KTM, +17,177

10. Danilo Petrucci, Ducati, +19,519

11. Cal Crutchlow, Honda, +19,708

12. Stefan Bradl, Honda, +20,591

13. Andrea Dovizioso, Ducati, +22,222

14. Tito Rabat, Ducati, +26,496

15. Bradley Smith, Aprilia, +31,816

– Aleix Espargaró, Aprilia

– Alex Márquez, Honda

– Pecco Bagnaia, Ducati

– Takaaki Nakagami, Honda

– Brad Binder, KTM

– Jack Miller, Ducati

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.