Hervé Poncharal (KTM): «Wir wollen in die Top 8»

Im Vorjahr fehlte Miguel Oliveira aufgrund einer Schulterverletzung. Dennoch hat er gute Erinnerungen an die Strecke in Valencia. Nun will er neue Erinnerungen schaffen, aber auch Iker Lecuona wittert seine Chance.

Miguel Oliveira hatte den Valencia-GP im Vorjahr aufgrund einer Schulter-OP verpasst. Damals feierte Iker Lecuona sein Debüt in der Königsklasse. Diesmal tritt das Duo für das Red Bull KTM Tech3-Team gemeinsam an, um Punkte zu holen.

Oliveira sagt: «Valencia ist eine schöne Strecke. Die letzten beiden Male, als ich dort gefahren bin, habe ich gewonnen. Es werden zwei herausfordernde Wochenenden werden und wir müssen von Anfang an bereit sein. Es ist der Auftakt des letzten Dreierpacks und ich bin sehr motiviert.»

In der WM belegt der Portugiese, der den Steiermark-GP gewann, den zehnten Platz und auch beim Teruel-GP rief er mit P6 eine solide Leistung ab. Daran möchte er anknüpfen.

Iker Lecuona belegte in Aragón den neunten Rang und bestätigte damit sein bisher bestes Saisonergebnis. Vor dem Heimrennen sagt Lecuona: «Ich möchte versuchen, diesen Schwung beizubehalten. Denn bei den zwei Rennen in Aragón habe ich viel gelernt, mein Gefühl verbessert und mit den Großen der Weltmeisterschaft mitgehalten. So möchte ich weitermachen, ich will weiter arbeiten und wieder in den Top 10 landen. Ich weiß, dass ich das Niveau dafür habe.»

Auch Hervé Poncharal, der Team Manager, traut seinem Duo zu, eine gute Rolle zu spielen: «Valencia ist mit einem MotoGP-Motorrad immer eine harte Strecke. Das Ziel ist es immer, um die Top 8 zu kämpfen. Ich hoffe, das Wetter wird auf unserer Seite sein. Wir kommen jetzt in den November, da kann es immer kalt und nass werden.»

Los geht es für die MotoGP-Piloten am Freitagmorgen um 10.55 Uhr. Das Rennen beginnt am Sonntag um 14 Uhr und bildet den Abschluss des ersten Rennwochenendes auf dem Circuit Ricardo Tormo.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.