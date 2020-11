Valencia: KTM jubelt über Pole-Position von Espargaro

Pol Espargaro aus dem Team Red Bull KTM wird den Europa-GP am Sonntag in Valencia von Startplatz 1 bestreiten. WM-Leader Joan Mir wurde Fünfter, Stefan Bradl 13. und Valentino Rossi 18.

Miguel Oliveira (KTM) und Johann Zarco (Ducati) schafften als Erster und Zweiter des Qualifyings 1 den Sprung ins Q2, in dem die Startplätze 1 bis 12 ausgefahren werden.



Bei Sonnenschein und abtrocknender Strecke begannen alle Fahrer mit Regenreifen, Alex Rins (Suzuki) sorgte in 1:42,420 min für die erste Bestzeit. Oliveira war wenige Minuten zuvor bereits 1:40,771 min gefahren.



Es dauerte zehn Minuten, dass die Zeit des Portugiesen vom Japaner Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 1:40,530 min unterboten wurde.



Regenspezialist Jack Miller wartete bis zur Hälfte der 15-minütigen Session, dass er auf die Strecke ging und bereits in seiner ersten fliegenden Runden auf Platz 2 preschte.



2 Minuten vor Ende stürzte Nakagami, während Alex Rins ihn an der Spitze um 0,005 sec überrumpelte. In der vorletzten gezeiteten Runde übernahm Pol Espargaro (Red Bull KTM) die Spitze, seine 1:40,434 min wurden nicht mehr unterboten.



Neben dem Spanier stehen Rins und Nakagami in Reihe 1, Zarco, WM-Leader Joan Mir und Miller in Reihe 2.

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (7.11.):

1. Pol Espargaro, KTM, 1:40,434 min

2. Rins, Suzuki, +0,041 sec

3. Nakagami, Honda, +0,096

4. Zarco, Ducati, +0,143

5. Mir, Suzuki, +0,270

6. Miller, Ducati, +0,459

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,563

8. Oliveira, KTM, +0,894

9. Morbidelli, Yamaha, +1,123

10 Binder, KTM, +1,347

11. Quartararo, Yamaha, +1,509

12. Dovizioso, Ducati, +1,815



In Qualifying 1 ausgeschieden:



13. Bradl, Honda

14. Alex Marquez, Honda

15. Vinales, Yamaha

16. Crutchlow, Honda

17. Bagnaia, Ducati

18. Rossi, Yamaha

19. Petrucci, Ducati

20. Savadori, Aprilia

21. Rabat, Ducati