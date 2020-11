Valencia Q1: Bradl gestürzt, Rossi auf Startplatz 18

Miguel Oliveira (KTM) und Johann Zarco (Ducati) qualifizierten sich als die beiden Schnellsten im Qualifying 1 der MotoGP-WM in Valencia fürs Q2. Stefan Bradl zeigte eine starke Leistung, kam als 3. aber nicht weiter.

Wie von der Wettervorhersage angekündigt, fand nach FP1 auch FP3 am Samstagmorgen auf nasser Strecke statt.



Damit war FP2 am Freitagnachmittag als einziges Training im Trockenen das wichtigste, um sich in der kombinierten Zeitenliste der drei freien Trainings in den Top-10 zu platzieren: Denn nur diese qualifizieren sich direkt fürs Qualifying 2. Alle anderen müssen den Umweg übers Q1 nehmen, aus welchem die zwei Schnellsten dann noch im Kampf um die Startplätze 1 bis 12 mitmischen dürfen.



Die Fahrer ab Platz 3 im Q1 nehmen auf dem Grid die Startplätze 13 bis 21 ein.

Im FP4, das unmittelbar vor dem ersten Quali ausgetragen wird, war die Strecke ebenfalls nass und Miguel Oliveira (1:41,573 min/KTM) fuhr Bestzeit. In FP1 war Jack Miller (1:42,063 min/Ducati) der Schnellste gewesen, in FP3 Maverick Vinales (1:40,743 min/Yamaha).

Valentino Rossi saß in FP3 zum ersten Mal an diesem Wochenende auf seiner Yamaha M1, nachdem sein zweiter negativer Covid-19-Test erst am Freitagnachmittag vorlag.



Auf abtrocknender Strecke begannen alle Fahrer im Q1 mit Regenreifen, Rossi sorgte mit 1:42,916 min für die erste Bestzeit.



Zur Halbzeit der 15-minütigen Session lag Miguel Oliveira (KTM) mit 1:41,791 min vorne, winzige 0,062 sec vor Stefan Bradl (Honda) auf Platz 2.



In den letzten Minuten verbesserte sich Oliveira auf 1:40,771 min, Bradl, Cal Crutchlow, Johann Zarco und Pecco Bagnaia stritten um den zweiten Platz.



Die Zeit von Oliveira konnte keiner mehr unterbieten, der Portugiese qualifizierte sich souverän fürs Q2. Ihm folgt Zarco mit 0,050 sec Rückstand. Bradl stürzte in seiner letzten Runde und wurde Dritter, was Startplatz 13 für den Bayer bedeutet.



Rossi strandete auf Startplatz 18.

Ergebnisse MotoGP Qualifying 1 Valencia (7.11.):

1. Oliveira, KTM, 1:40,771 min

2. Zarco, Ducati, +0,050 sec

3. Bradl, Honda, +0,239

4. Alex Marquez, Honda, +0,505

5. Vinales, Yamaha, +0,539

6. Crutchlow, Honda, +0,540

7. Bagnaia, Ducati, +0,624

8. Rossi, Yamaha, +1,268

9. Petrucci, Ducati, +1,473

10. Savadori, Aprilia, +1,761

11. Rabat, Ducati, +2,259