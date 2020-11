Valencia-Quali: Erstmals drei KTM in den Top-Ten

Ein aufmerksamer Blick in die Statistik liefert uns nach dem MotoGP-Zeittraining in Valencia viele aufschlussreiche Fakten.

Das Qualfiying beim Gran Premio de Europa in Valencia wurde eine Beute von saw Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), der seinen Erfolg vom Steiermark-GP wiederholte. Aber dieses nasse Q2 offenbarte einige Überraschungen. Das Rennen auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo verspricht viel Spannung und Spektakel. Wir haben einen Blick auf die interessante Statistik geworfen.

1. Pol Espargaró hat KTM die zweite Pole-Position in der MotoGP-Klasse beschert, erstmals stand er am 23. August in der Steiermark auf dem besten Startplatz. Aber wegen des heftigen Duells gegen Jack Miller in der Zielkurve stürmte damals Olveira kurz vor dem Zielstrich an die Spitze. Espargaró hat 2018 im Regen in Valencia mit Platz 3 für den ersten Podestplatz von KTM in der «premier class» gesorgt.

2. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) stand bei den letzten beiden Rennen auf dem Podest und sicherte sich in Valencia den zweitbesten Startplatz. So stark war im im Quali seit Valencia 2018 nicht mehr, auch damals stand er auf Platz 2. Er hat in vier Jahren erst zwei weitere Front-Row-Quali-Ergebnisse erzielt – zusätzlich in Assen 2019 und Teruel 2020.

3. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) steht auf dem Grid an dritter Position, die dritte «front row» in seiner MotoGP-Laufbahn neben dem Steiermark-GP 2020 und Teruel vor zwei Wochen, als er die Pole schaffte. Das ist die fünf «front row» für Honda 2020 nach Marc Márquez in Jerez-1 and Cal Crutchlow in Aragón-1.

4. Nach dem Aufstieg aus dem Q1 steht Johann Zarco (Esponsorama Racing) auf dem vierten Startplatz, er ist wieder einmal bester Ducati-Fahrer. Das ist sein bestes Quali-Ergebnis seit dem 2. Spielberg-GP, wo er allerdings aus der Boxengasse starten musste, weil er acht Tage vorher den Crash mit Morbidelli in Turn 3 verursacht hatte. In Brünn 2020 stand Zarco auf dem besten Startplatz.

5. Erst zum vierten Mal in dieser WM-Saison steht WM-Leader Joan Mir (Suzuki) in einer der ersten zwei Startreihen. Vorher gelang es in Österreich, Steiermark und Teruel. Er hat bisher noch kein MotoGP-Rennen gewonnen.

6. Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) eroberte den 6. Startplatz. Das ist das beste Quali-Ergebnis eines Aprilia-Piloten seit Einführung der MotoGP-Viertaktklasse 2002. Der Spanier wurde anfangs an 7. Stelle geführt, aber dann tauschte er den Platz mit Jack Miller. Beide Piloten fuhren die gleiche Rundenzeit!

7. Teruel-GP-Sieger Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) steht als bester Yamaha-Fahrer auf Startplatz 9. Das ist das schlechteste Qualifying-Ergebnis für Yamaha 2020.

8. Mit Pol Espargaró, Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) und Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) brachte KTM erstmals drei Fahrer im Quali in die Top-Ten.

9. Der WM-Zweite Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) steht nur auf dem 11. Startplatz. Er startet damit zum ersten Mal seit Beginn seiner MotoGP-Karriere nicht von einem Top-Ten-Platz.

10. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), Polesitter in Valencia 2018, has sich nur für den 15. Startplatz qualifiziert. das ist sein schlechtes Quali-Ergebnis seit er 2015 mit Suzuki in die MotoGP-Klasse aufgestiegen ist. Er bekam jedoch einen «engine penalty» und muss deshalb aus der Boxengasse starten, weil er den sechsten Motor versiegeln ließ, nur fünf sind pro Saison und Fahrer erlaubt.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach den Sanktionen:

1. Ducati 171 Punkte. 2. Suzuki 163. 3. Yamaha 158. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach den Sanktionen:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 199. 3. Ducati Team 180. 4. Red Bull KTM Factory Racing 157. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 156. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.