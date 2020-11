Alex Marquez: «Sehr gutes Rennen – oder ein Desaster»

Startplatz 14 im Europa-GP in Valencia ist keine ideale Ausgangsposition für Honda-Werksfahrer Alex Marquez. Doch der Spanier weiß: Bei schönem Wetter am Sonntag werden die Karten neu gemischt.

Alex Marquez sicherte sich in seinem Rookie-Jahr in der MotoGP-WM bereits zwei Podestplätze in Le Mans und Aragon, wo er jeweils Zweiter wurde. Im ersten Rennen in Valencia wird er vom 14. Platz auf dem Grid starten.



«Ich bin ein wenig enttäuscht, weil ich weiter vorne hätte sein können, aber die Umstände waren schwierig. Es hatte einige nasse Stellen auf der Strecke», sagte der Repsol-Honda-Pilot nach dem Q2.

Die MotoGP-Piloten hatten auf dem Circuit Ricardo Tormo fast keine Trainingszeit im Trockenen, am Sonntag soll das Wetter gut werden. «Das wird interessant, weil das Rennen so für alle offen ist», meinte Marquez. «Niemand weiß, welche Reifen die richtigen sind, das müssen wir im Warm-up testen. Entweder wird es ein sehr gutes Rennen – oder ein Desaster. Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen.»

In der Vergangenheit konnte der größte Motorradhersteller mit Dani Pedrosa und Marc Marquez viele Erfolge in Valencia feiern. «Ricardo Tormo ist eine der besseren Strecken für Honda», betonte Alex. «Ich werde versuchen, einen guten Start hinzulegen und das Beste herauszuholen. Wichtig ist auch, dass wir Informationen für das Rennen nächste Woche hier sammeln.»



«Ich erwarte nicht, dass ich wieder so weit nach vorne komme wie in Aragon», gab Marquez zu. «Ich habe hier nicht dieselben Informationen und die gleiche Erfahrung, die ich in Aragon hatte.»

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (7.11.):

1. Pol Espargaró, KTM, 1:40,434 min

2. Rins, Suzuki, +0,041 sec

3. Nakagami, Honda, +0,096

4. Zarco, Ducati, +0,143

5. Mir, Suzuki, +0,270

6. Miller, Ducati, +0,459

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,563

8. Oliveira, KTM, +0,894

9. Morbidelli, Yamaha, +1,123

10. Binder, KTM, +1,347

11. Quartararo, Yamaha, +1,509

12. Dovizioso, Ducati, +1,815



Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Bradl, Honda, 1:41,010

14. Alex Márquez, Honda, 1:41,276

15. Viñales, Yamaha, 1:41,310

16. Crutchlow, Honda, 1:42,311

17. Bagnaia, Ducati, 1:41,395

18. Rossi, Yamaha, 1:42,039

19. Petrucci, Ducati, 1:42,244

20. Savadori, Aprilia, 1:42,532

21. Rabat, Ducati, 1:43,030