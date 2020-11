Valencia: Zeitplan für den vorletzten Grand Prix 2020

Auf den Europa-GP folgt auf dem Circuit Ricardo Tormo der «Gran Premio de la Comunitat Valenciana». In der MotoGP-WM könnte am Sonntag bereits die Titelentscheidung fallen.

Im zwölften MotoGP-Rennen der Saison überquerte Joan Mir am Sonntag als neunter unterschiedlicher Sieger die Ziellinie. Für den 23-jährigen Spanier war es der erste Triumph in der Königsklasse, der gleichzeitig ein großer Schritt in Richtung Titel bedeutete und Suzuki dank Alex Rins den ersten Doppelsieg in der «premier class» seit Hockenheim 1982 einbrachte.

Schon am kommenden Sonntag könnte Joan Mir sich endgültig in die Geschichtsbücher der MotoGP-WM eintragen: Denn er geht mit 37 Punkten Vorsprung in den vorletzten Grand Prix des Jahres. Mindestens 26 Punkte müssen es nach den 27 Runden des Valencia-GP sein, damit er frühzeitig als Weltmeister feststeht. Schafft er den vierten Podestplatz in Serie, ist ihm die Krone in jedem Fall sicher – unabhängig von den Ergebnissen von Quartararo, Rins, Viñales, Morbidelli und Dovizioso, die mathematisch noch im Rennen sind.

Alles offen ist dagegen in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM, wo das Polster von KTM-Pilot Albert Arenas auf Ai Ogura nach den Vorkommnissen im Europa-GP auf drei Punkte geschmolzen ist. Der WM-Dritte Celestino Vietti liegt schon 20 Zähler zurück.

In der Moto2-Klasse eroberte Kalex-Pilot Enea Bastianini beim ersten Grand Prix des Valencia-Doppels die Führung zurück, Sam Lowes liegt aber trotz des Nullers nur sechs Punkte zurück. Luca Marini fehlen 19 Punkte auf seinen zukünftigen Ducati-Teamkollegen.

Der Zeitplan für den «Gran Premio MOTUL de la Comunitat Valenciana»

Freitag, 13. November

09.15 – 09.45 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1

12.50 – 13.20 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP2



13.35 – 14.15 Uhr: Moto3, FP2

14.30 – 15.15 Uhr: MotoGP, FP2

15.30 – 16.10 Uhr: Moto2, FP2

16.25 – 16.50 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 14. November

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.15 – 13.30 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.40 – 13.55 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.10 – 14.40 Uhr: MotoGP, FP4

14.50 – 15.05 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.15 – 15.30 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.50 – 16.05 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.15 – 16.30 Uhr: Moto2, Qualifying 2



16.55 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 15. November

09.00 – 09.20 Uhr: Moto3, Warm-up

09.30 – 09.50 Uhr: Moto2, Warm-up

10.00 – 10.20 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (17 Runden)