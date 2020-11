Rossi-Kumpel Uccio Salucci: Stolz auf Luca Marini

Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini steigt 2021 in die MotoGP-WM auf. VR46-Academy-Manager Uccio Salucci zeigt sich stolz über die Beförderung des langen Italieners.

Für Luca Marini erfüllt sich 2021 ein Herzenswunsch. Der 23-jährige Halbbruder von Valentino Rossi wird im spanischen Ducati-Kundenteam von Avintia Esponsorama in der MotoGP-WM antreten. Marini kämpft aktuell auch noch um die Weltmeisterschaft in der Moto2-Klasse. Der aktuelle WM-Dritte hat zwei Rennen vor dem Ende der Saison 19 Punkte Rückstand auf den italienischen WM-Leader Enea Bastianini.

Für Rossis VR46-Academy ist Luca Marini bereits der dritte Fahrer, den im Laufe der Jahre den Aufstieg in die Motorrad-Königsklasse schafft. Auch Rossi-Jugendfreund und VR46-Academy-Boss Alessio «Uccio» Salucci ist stolz: «Es macht uns stolz, bestätigen zu können, dass ein weiterer Fahrer aus der Akademie und dem Sky Racing Team VR46 den Aufstieg schafft.»

Marini hat im September 2015 in Misano Adriatico per Wildcard sein Moto2-WM-Debüt bestritten und ist als 21. ins Ziel gekommen. Nun wird er erstmals in einer WM-Klasse gegen Halbbruder Valentino Rossi (41) antreten. Ebenfalls bekannt sein werden für ihn Franco Morbidelli und Francesco Bagnaia, mit denen Marini immer wieder Trainings auf der Moto Ranch abspult.

«Gemeinsam mit Sky starteten wir im Jahr 2014 dieses Abenteuer, mit dem wir dem italienischen Motorradsport einen Schub gegeben haben. Es ist eine grosse Chance für das gesamte Team, aber auch ein entscheidender Moment für die Zukunft eines Fahrers und für unsere gesamte Motorrad-Bewegung. Ich bin sicher, dass wir eine spektakuläre Saison 2021 vor uns haben.»

