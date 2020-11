Honda bestätigt: Marc Márquez kehrt erst 2021 zurück

Honda teilte soeben offiziell mit, dass Stefan Bradl auch beim zweiten Valencia-GP und dem Saisonfinale in Portimão die RC213V des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters Marc Márquez übernehmen wird.

Vor dem Valencia-GP verkündete Honda offiziell, wovon seit Wochen auszugehen war: Der achtfache Weltmeister Marc Márquez wird nach seinem im Juli erlittenen Oberarmbruch und einer zweiten Operation am 3. August in der Saison 2020 kein Rennen mehr bestreiten und bereitet sich stattdessen auf ein Comeback im kommenden Jahr vor. Die Entscheidung habe der 27-jährige Spanier in Absprache mit Honda, seinem Team und mehreren Ärzten gefällt, ließ Repsol Honda am heutigen Dienstag wissen.

Marc Márquez meldete sich über die sozialen Netzwerke direkt an seine Fans: «Ich werde letztendlich in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten. Nachdem wir die Verfassung des Arms gemeinsam mit den Ärzten und meinem Team bewertet haben, haben wir entschieden, dass es die beste Option ist, im nächsten Jahr zurückzukehren. Jetzt gilt es, die Reha-Prozess fortzusetzen. Vielen Dank an alle für die vielen Support-Nachrichten. Ich freue mich darauf, 2021 zurückzukehren.»

Gleichzeitig bestätigte Honda, dass Stefan Bradl die Saison zu Ende fahren wird. «Zunächst möchte ich Marc alles Gute wünschen für seine Genesung und HRC für diese Chance danken», sagte der 30-jährige Bayer dazu. «Wir haben seit Le Mans große Fortschritte gemacht und ich merke, dass sich mein Level verbessert, je länger ich auf dem Bike bin und mit dem Repsol Honda Team arbeite.»

Nach Platz 12 im Europa-GP blickt Bradl auf die nächste Aufgabe auf dem Circuit Ricardo Tormo voraus: «Die Daten, die wir schon gesammelt haben, werden uns helfen. Außerdem scheint der Wetterbericht im Moment besser zu sein. Es wird ein viel beschäftigtes Saisonende, aber ich freue mich darauf.»

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.