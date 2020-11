Valentino Rossi (Yamaha): «Können entspannter sein»

Valentino Rossi hatte beim Comeback nach seiner Corona-Zwangspause im Europa-GP Pech. Sein Rennen war bereits in der fünften Runde zu Ende. Beim zweiten GP in Valencia hofft er auf mehr Glück.

Das Yamaha-Werksteam wurde am Europa-GP-Wochenende von mehreren Sorgen geplagt. Neben dem schmerzlichen Punkte-Verlust wegen der regelwidrigen Ventile sorgten auch mehrere Covid-19-Fälle für Aufregung. Betroffen war auch der neunfache Weltmeister Valentino Rossi, der deshalb das Aragón-Doppel verpasste.

Bei seiner MotoGP-Rückkehr auf dem Ricardo Tormo Circuit hatte der 41-jährige Italiener auch kein Glück. Bereits in der fünften Runde sorgte ein technischer Defekt für ein vorzeitiges Aus des Superstars. Nach seinem sechsten Nuller in Folge will der 115-fache GP-Sieger beim zweiten Kräftemessen in Valencia Wiedergutmachung leisten.

Rossi weiss: «Im vergleich zur vergangenen Woche können wir sehr viel entspannter ins Wochenende starten. Diesmal weiss ich genau, dass ich mein Bike fahren kann, damit müssen das Team und ich weniger Stress ertragen. Wir können uns nun ganz darauf konzentrieren, unsere Arbeit vom vergangenen Wochenende zu verbessern.»

«Es war schade, dass ich den Europa-GP nicht beenden konnte, aber nun haben wir eine weitere Chance an diesem Wochenende», macht sich der aktuelle WM-Fünfzehnte Mut. Gleichzeitig relativiert er: «Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Beim letzten Mal hatten wir Probleme mit dem Grip, wir werden uns also darauf konzentrieren, diesen zu verbessern.»

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.