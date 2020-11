Niki-Award für das Red Bull-KTM-MotoGP-Team?

Die erfolgreiche MotoGP-Truppe von Red Bull KTM Factory Racing wurde in Österreich für die alljährliche Sportlerwahl des Jahres nominiert.

Im Rahmen der sogenannten Sporthilfe-Gala werden am Dienstag in der Marx Halle in Wien die Awards für Österreichs Sportler des Jahres 2020 vergeben. In der Kategorie Mannschaft des Jahres wurde erstmals auch das Team Red Bull KTM Factory Racing um Teammanager Mike Leitner aus der MotoGP-WM nominiert.

Die Truppe aus Mattighofen hat 2020 mit MotoGP-Rookie Brad Binder (25) in Brünn sensationell erstmals ein MotoGP-Rennen gewonnen und stand dank Pol Espargaro (29) viermal auf dem Podium. Espargaró sicherte sich 2020 zudem zwei Pole-Positions.

Die Konkurrenz bei den Sporthilfe-Awards ist aber stark und mit dem Fußball-Team von Meister, Cupsieger und Champions League-Teilnehmer Red Bull Salzburg gibt es auch einen klaren Favoriten. Für KTM könnte aber in diesem Fall sprechen, dass die Fußballer bisher schon mehrfach den Sieg davongetragen haben.

Weiters nominiert sind in der Kategorie Team des Jahres die Fußball-Mannschaft des Linzer ASK. Dazu kommt das Segler-Duo Bildstein/Hussl und die Herren Handball-Nationalmannschaft.

Die Veranstaltung wird am heutigen Dienstagabend ab 20.15 Uhr unter Einhalten strenger Covid19-Vorschriften über die Bühne gehen. Im Saal werden daher auch keine Zuschauer anwesend sein.

Übrigens: Bei der Herren wird ein Duell zwischen Bayern-Fußball-Star David Alaba und Tennis-Liebling Dominik Thiem erwartet. Die Trophäen tragen seit dem Jahr 2019 den Namen «Niki» und sind benannt nach dem im Mai 2019 verstorbenen Niki Lauda. Lauda war ein großer MotoGP-Fan und ließ keine Gelegenheit aus, sich die Rennen anzuschauen.

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.