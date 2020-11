Maverick Viñales, Yamaha: «Haben nichts zu verlieren»

Nach einem schwierigen ersten Wochenende auf dem Ricardo Tormo Circuit weiss Maverick Viñales: «Es wird schwierig, jetzt noch um den WM-Titel zu kämpfen, deshalb will ich mich nicht zu sehr darauf konzentrieren.»

Für Maverick Viñales verlief das erste GP-Wochenende in Valencia frustrierend. Der Spanier aus dem Yamaha-Werksteam musste wegen der Überschreitung des Motoren-Kontingents aus der Boxengasse losfahren und schaffte es am Ende als Dreizehnter ins Ziel. Dabei profitierte er vor allem von den zahlreichen Stürzen und Ausfällen seiner Gegner.

Viñales erklärte bereits am Rennsonntag, dass er nicht zu viel über den Titel nachdenken will. Vor dem zweiten Kräftemessen auf dem Ricardo Tormo Circuit bekräftigt er: «Das war beim letzten Mal einfach nicht unser Wochenende. Es wird schwierig, jetzt noch um den WM-Titel zu kämpfen, deshalb will ich mich nicht zu sehr darauf konzentrieren. Stattdessen werden wir versuchen, das Bike zu verbessern und die zweite Chance, ein gutes Rennen in Valencia zu zeigen, zu geniessen.»

«Wir haben nichts zu verlieren, deshalb werden wir unser Bestes geben, um das bestmögliche Ergebnis einzufahren», fügte er kämpferisch an. Seine Chance auf die WM-Krone ist nur noch gering, zwei Rennen vor dem Saisonende fehlen dem aktuellen WM-Vierten 41 Punkte auf Leader Joan Mir.

Das weiss auch Team Director Massimo Meregalli, der bestätigte: «Das Rennen in der vergangenen Woche war für die Fahrer und das Team eine bittere Pille, aber nun haben wir eine weitere Chance, unser Potenzial unter Beweis zu stellen. Beim letzten Mal musste das Team mit einigen Schwierigkeiten klarkommen, vieles ist gleichzeitig passiert. Ich hoffe, dass es diesmal etwas ruhiger und reibungsloser laufen wird.»

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.