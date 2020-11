Brad Binder (KTM): «Habe nie darüber nachgedacht»

Der südafrikanische Red Bull-KTM-Pilot Brad Binder zeigte beim Europa-GP trotz eines Long-Lap-Penaltys mit Platz 7 eine überzeugende Leistung. Aber er wundert sich über häufige Luftdruck-Probleme im Vorderreifen.

Nach einer beherzten Aufholjagd sicherte sich MotoGP-Rookie Brad Binder beim Europa-GP in Valencia Platz 7 und erntete reichlich Lob von seinen Rennfahrer-Kollegen. Ducati-Star Andrea Dovizioso äußerte, dass er Probleme hatte, die Pace von Binder mitzugehen, als dieser ihn gegen Rennende überholte. «Natürlich ist solch eine Anerkennung von einer Legende wie Dovi immer super. In der zweiten Rennhälfte merkte ich, dass er auch noch etwas gefunden hatte und auf die vor ihm fahrenden Gegner aufgeschlossen hat. Es war cool zu sehen, dass ich ihn trotzdem eingeholt habe», zeigte sich der 25-Jährige gelassen.

Für das zweite Valencia-Rennen rechnet sich der Moto2-Vizemeister von 2019 gute Chancen aus: «Im zweiten Rennen ist für mich immer alles etwas klarer. Das Wetter wird viel besser sein und ich freue mich, einige gute Sessions im Trockenen fahren zu können, besonders mit dem Wissen, am Sonntag im Rennen keine Strafe absitzen zu müssen. Letzte Woche haben wir einen guten Schritt gemacht und ich hoffe, dass wir uns weiter verbessern können.» Doch der Südafrikaner weiß auch, woran er arbeiten muss: «Auf der Bremse und am Kurveneingang war ich letzte Woche stark, aber am Kurvenausgang muss ich mich noch verbessern. Ich will versuchen, etwas sanfter ans Gas zu gehen, um die Ausgänge besser zu treffen», analysierte Binder seine Schwäche.

Während Yamaha die ganze Saison über kein Geheimnis aus seinen Luftdruck-Problemen im Vorderreifen machte, hielt sich KTM zurück. Aber auch Binder hatte auf seiner Werksmaschine zu kämpfen: «Bei uns stieg der Luftdruck ein paar Mal. Zuerst trat das Problem in Jerez-1 auf. Ich hatte nie darüber nachgedacht, erst als ich mit den Jungs in der Box darüber sprach. Im Rennen zog ich die Vorderradbremse genau wie in den Runden zuvor, doch auf einmal bremste sie anders als ich es gewohnt war. Seit da hatten wir diese Schwierigkeiten immer dann, wenn die Temperaturen stiegen. Aber wir bekamen den Luftdruck jedes Mal unter Kontrolle, bevor es in einem Desaster enden konnte», erklärte der WM-Zwölfte.

MotoGP-Ergebnis Europa-GP, Valencia (8.11.):

1. Mir, Suzuki, 27 Runden in 41:37,297 min

2. Rins, Suzuki, + 1,203 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 1,203

4. Nakagami, Honda, + 2,194

5. Oliveira, KTM, + 8,046

6. Miller, Ducati, + 8,755

7. Binder, KTM, + 10,137

8. Dovizioso, Ducati, + 10,801

9. Zarco, Ducati, + 11,550

10. Petrucci, Ducati, + 16,803

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,617

12. Bradl, Honda, + 24,350

13. Viñales, Yamaha, + 25,403

14. Quartararo, Yamaha, + 39,639

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.

