Joan Mir: «Kann nichts als gegeben hinnehmen»

Nach seinem MotoGP-Debütsieg führt WM-Leader Joan Mir die Gesamtwertung zwei Runden vor dem Saisonende mit 37 Punkten an. Der Spanier bleibt trotzdem vorsichtig und mahnt, ass noch nichts entschieden ist.

Besser hätte der Europa-GP für Joan Mir nicht laufen können. Der WM-Leader kreuzte die Ziellinie nach 27 Runden als Erster vor seinem Suzuki-Teamkollegen Alex Rins und baute seine Führung in der WM-Tabelle zwei Runden vor dem Saisonende auf 37 Punkte aus. Dennoch will er sich nicht auf seinen Vorsprung verlassen.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl, die Meisterschaft anzuführen und Alex auf dem zweiten Platz zu haben, die Mannschaft macht einen fantastischen Job. Aber auch wenn ich in der Gesamtwertung eine ordentliche Führung habe, kann ich nichts als gegeben hinnehmen», mahnt der 23-Jährige aus Palma.

Mir weiss: «Es ist wichtig, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.» Und er erklärt mit Blick auf das zweite Rennen in Valencia: «Ich will einfach nur da rausgehen und das Wochenende so durchlaufen, wie ich es normalerweise tue, und dann sehen wir, was bei der Zielflagge passiert.»

Auch sein Teamkollege Alex Rins gibt sich kämpferisch. «Joan hat einen guten Vorsprung in der Meisterschaft, aber es gibt immer noch 50 Punkte, um die wir kämpfen können, also müssen wir alles geben und ein Top-Ergebnis anstreben. Meine GSX-RR fühlte sich am vergangenen Wochenende wirklich gut an, ich hatte ein gutes Tempo, und an diesem Wochenende mit besseren Bedingungen und mehr Trainingszeit auf trockener Piste könnte es noch besser werden.»

«Ich freue mich darauf, wieder auf der Strecke in Valencia zu fahren und hoffentlich mit mehr Punkten und in einer noch besseren Position herauszukommen», fügt der 24-Jährige aus Barcelona an. Team Manager Davide Brivio mahnt seinerseits: «Das vergangene Wochenende war fantastisch. Joan holte seinen ersten Sieg in der MotoGP und Alex wurde Zweiter. Seitdem haben wir uns aber ganz auf die Arbeit konzentriert und das müssen wir auch. Wir müssen uns darauf fokussieren, das Beste aus den beiden verbleibenden Rennen herauszuholen.»

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.