Wirbel um Valentino Rossi: Wieder positiv getestet?

Erst am Samstag gab Valentino Rossi nach überstandener Covid-19-Infektion sein Comeback. Nun machte im MotoGP-Paddock von Valencia das Gerücht die Runde, er sei wieder positiv. Ein Dorna-Funktionär dementiert.

Yamaha musste in der laufenden Corona-Saison schon mehrmals auf Teammitglieder verzichten: MotoGP-Projektleiter Sumi und fünf weitere Ingenieuren verpassten den Le Mans-GP, weil einer von ihnen ein positives Covid-19-Testergebnis erhalten hatte und die anderen fünf sich als Verdachtsfälle vorsorglich in Quarantäne begeben mussten. In Valencia fehlen aktuell fünf Teammitglieder inklusive Team Director Massimo Meregalli, weil der Dateningenieur von Maverick Viñales positiv getestet worden ist.

Valentino Rossi verpasste zuvor schon das Aragón-Doppel aufgrund einer Coronavirus-Infektion. Erst am Donnerstag vor dem Europa-GP in Valencia wurde er erstmals wieder negativ getestet, was ihm das grüne Licht einbrachte, nach 24 Tagen Quarantäne zu Hause in Tavullia doch noch nach Spanien zu reisen.

Laut FIM-Reglement und «Dorna MotoGP Medical Protocol» musste sich der 41-jährige Italiener am Freitag in Valencia aber einem zweiten PCR-Test unterziehen, weshalb Garrett Gerloff das FP1 und FP2 bestritt. Erst nach dem zweiten negativen Testergebnis bekam «Vale» die Freigabe, im FP3 sein Comeback zu geben.

Nach dem technischen Defekt im Europa-GP am Sonntag reiste Rossi wieder nach Tavullia. Auf den obligatorischen Test vor dem nächsten Grand Prix in Valencia folgten dann verwirrende Meldungen: Der neunfache Weltmeister soll wieder positiv getestet worden sein, wurde wohl voreilig vermeldet. Es könne sich um ein falsch-positives Resultat handeln oder die zwei PCR-Testergebnisse der Vorwoche wären falsch, berichtete unter anderem die «Gazzetta dello Sport». Gerloff, der in der Nähe von Barcelona wohnt, soll von Yamaha die Anweisung erhalten haben, sich auf einen möglichen Einsatz vorzubereiten.

Bisher wurde das Gerücht von Dorna allerdings nicht bestätigt. Aus Dorna-Kreisen wurde SPEEDWEEK.com auf Nachfrage sogar versichert: «Rossis Testergebnis ist negativ.»

Inzwischen ist unter anderem bei «Sky Sport Italia» zu hören: Ein PCR-Test am Dienstag habe ein positives Ergebnis geliefert, der erneute Test am Mittwoch sei jedoch negativ ausgefallen. Das Ergebnis des dritten Tests in drei Tagen, der am heutigen Donnerstag durchgeführt wurde, werde Rossi am Abend erhalten.