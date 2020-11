Positiv getestet: Lecuona verpasst auch Valencia-GP 14.11.2020 - 11:06 Von Nora Lantschner

MotoGP © Gold & Goose Schlechte Nachrichten für Iker Lecuona

Iker Lecuona ging nach dem negativen Test am Dienstag davon aus, im FP3 am heutigen Samstag sein Comeback auf der Tech3-KTM zu geben. Bei der Ankunft in Valencia wurde er allerdings positiv auf Covid-19 getestet.