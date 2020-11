Valencia: So kürt sich Joan Mir zum MotoGP-Champion

Der 23-jährige Joan Mir geht mit 37 Punkten Vorsprung auf Fabio Quartararo und Alex Rins in das vorletzte Rennen der MotoGP-Saison 2020. Alle Szenarien, die ihm dem Titel bescheren würden, im Überblick.

Rein rechnerisch sind zwei Rennen vor Schluss noch sechs Fahrer im Titelkampf: Joan Mir, Fabio Quartararo, Alex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli und Andrea Dovizioso.

Mit 37 Punkten Vorsprung hat Mir vor dem «Gran Premio de la Comunitat Valenciana» aber alle Trümpfe in der Hand, um sich erstmals zum MotoGP-Weltmeister zu küren – auch wenn er nur auf Startplatz 12 steht. Für Suzuki wäre es der erste Titel in der «premier class» seit Kenny Roberts Jr. im Jahr 2000 und damit der erste überhaupt in der MotoGP-Ära.

Für Mir wäre es die zweite WM-Krone nach seinem Moto3-Titel 2017. Damit wäre auch erstmals ein früherer Moto3-Champion (die Klasse wurde 2012 eingeführt) die Nummer 1 der MotoGP-WM. Der 23-Jährige aus Palma würde zudem ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte ehemaliger Red Bull-Rookies schreiben: Einen MotoGP-Weltmeister brachte die Nachwuchsserie bisher noch nicht hervor.

Joan Mir kürt sich am heutigen Sonntag frühzeitig zum Weltmeister, wenn:

Er auf dem Podium steht, egal wo seine Rivalen landen.

Er 4., 5. oder 6. wird und Quartararo oder Rins nicht gewinnen.

Er 7. wird und Quartararo, Rins oder Viñales nicht gewinnen.

Er 8., 9. oder 10. wird, während Viñales nicht gewinnt und Quartararo sowie Rins nicht weiter vorne als auf Platz 3 landen.

Er 11. wird und Viñales, Morbidelli oder Dovizioso nicht gewinnen sowie Quartararo und Rins nicht mehr als P3 schaffen.

Er 12., 13. oder 14. wird und Morbidelli oder Dovizioso nicht gewinnen, Viñales nicht mehr als P3 gelingt sowie Quartararo und Rins nicht auf dem Podium stehen.

Er 15. wird und Morbidelli oder Dovizioso nicht siegen, Viñales nicht besser als Dritter wird sowie Quartararo und Rins nicht mehr als P5 schaffen.

Er ohne Punkte bleibt und Morbidelli und Dovizioso nicht weiter vorne als auf Platz 3 landen, Viñales nicht auf dem Podium steht sowie Quartararo und Rins nicht mehr als Rang 5 gelingt.

Übrigens: Die Entscheidung fällt ab 14 Uhr, live dabei sind MotoGP-Fans bei ServusTV oder SRF2.