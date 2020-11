WM-Leader Joan Mir (Suzuki/12.) ist ratlos 14.11.2020 - 19:04 Von Sarah Göpfert

MotoGP © Gold & Goose WM-Leader Joan Mir

Nach seinem Premierensieg in Valencia-1 fand WM-Leader Joan Mir im Qualifying des Valencia-GP kein Vertrauen zu seiner Suzuki und muss das Rennen am Sonntag von Startplatz 12 in Angriff nehmen.