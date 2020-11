Franco Morbidelli (Yamaha): «Ziel ist der WM-Titel»

Franco Morbidelli will 2020 nicht einfach nur bester Yamaha-Fahrer in der MotoGP-Klasse werden. Er peilt in der WM den ersten Platz an!

Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli hat zwar mit 45 Punkten Rückstand auf Joan Mir keine großen Aussichten mehr auf den Titelgewinn. Aber er hat als WM-Fünfter nur acht Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Fabio Quartararo. Er könnte also die WM immerhin als bester Yamaha-Fahrer beenden.

Morbidelli verlor in Jerez am 26. Juli 20 Punkte durch einen Motorschaden, in Spielberg brachte ihn Johann Zarco am 16. August um ein weiteres Top-Ergebnis. «Morbido» gelang heute in Valencia mit 1:30,191 min seine zweite Pole-Position nach Catalunya in der MotoGP-Klasse.

Bisher hat Yamaha sechs der zwölf WM-Rennen 2020 gewonnen und neun Pole-Positions (4x Quartararo, 3x Viñales, 2x Morbidelli) erzielt. KTM hält bei zwei Pole-Positons, Ducati hat eine dank Zarco in Brünn, Honda eine dank Nakagami in Aragón-2. Franco Morbidelli könnte morgen nach Misano-1 und Teruel seinen dritten GP-Sieg erobern, denn sein Rennspeed kann sich sehen lassen.

«Das fühlt sich großartig an. Wir haben gut verstanden, was beim ersten Valencia-GP hier vor acht Tagen passiert ist und alles getan, um diese Probleme zu lösen. Ich habe mich gestern auf Anhieb viel besser gefühlt. Heute waren wir in der Lage, um die besten Plätze zu fighten. Das ist großartig. Jetzt hoffe ich, das wir diesen Rhythmus auch morgen im Rennen vorlegen können.»

Morbidelli hat sich nie viel Gedanken über seine Titelchancen gemacht, denn er gewann erst Mitte September seinen ersten WM-Lauf in der «premier class» und stand bei Yamaha lange im Schatten von Quartararo und Viñales.

Aber jetzt winkt ein Top-3-Platz in der WM – und Franco redet nicht lange um den heißen Brei herum. «Ja, ja, ich bemühe mich das Beste aus dieser Meisterschaft herauszuholen», stellte der Moto2-Weltmeister von 2017 fest. «Wenn die beste Position für mich am Ende Rang 1 ist, dann ist das ausgezeichnet. Wenn ich Zweiter, Dritter oder Vierter werde, ist das ebenfalls gut. Sicher muss ich weiter gewinnen, wenn ich für den Titel in Frage kommen will. Die Chancen sind sehr gering, es gibt nur noch 50 Punkte zu gewinnen. Aber wir geben nicht auf. Mit der Pole-Position habe ich mir eine gute Ausgangslage geschaffen.»

«Wir werden morgen fighten, und nach dem Portimão-GP werden wir wissen, was herausgekommen ist, ich ziele immer auf das Maximum. Denn ich befinde mich in einer Phase, in der ich gut in Form bin und mit dem Bike glänzend zurechtkomme. Aber den Titel dann auch sicherzustellen, das ist eine andere Geschichte. Lass‘ uns abwarten, wie stark wir hier morgen sind und wie konkurrenzfähig wir in Portimão sein werden.»

Auch bei Petronas-Yamaha gab es letzte Woche Sorgen mit dem zu hohen Luftdruck in den Vorderreifen. Das Team kam zur Ansicht, das passiere in erster Linie, wenn die Fahrer in einem Pulk sind, viel Windschatten haben und die Reifen nicht genug Frischluft bekommen. Teammanager Wilco Zeelenberg: «Dadurch haben wir alle unsere Stärken verloren, also beim Bremsen nicht mehr überholen und unseren hohen Kurvenspeed nicht ausspielen können.»

Petronas-Yamaha erlebte am Sonntag in Valencia ein Debakel: 11. Morbidelli mit 17,6 sec Rückstand auf Sieger Joan Mir. Fabio Quartararo kam nach einem Crash sogar mit 39,6 sec Rückstand als 14. und Letzter ins Ziel. Er hat in den letzten vier Grand Prix nur 17 Punkte erbeutet, Joan Mir hingegen 62!

Morbidelli wird für Rennen hinten diesmal den Medium-Reifen nehmen. «Er bietet über die ganzen Distanz konstanten Grip-Deshalb ist er für uns erste Wahl.»

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (14.11.):

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:30,191 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,096 sec

3. Takaaki Nakagami, Honda, +0,222

4. Johann Zarco, Ducati, +0,329

5. Pol Espargaró, KTM, +0,362

6. Maverick Viñales, Yamaha, +0,454

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,466

8. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,480

9. Brad Binder, KTM, +0,546

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,590

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 0,673

12. Joan Mir, Suzuki, +0,797

Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Cal Crutchlow, Honda, 1:31,159 min

14. Alex Rins, Suzuki, 1:31,594

15. Danilo Petrucci, Ducati, 1:31,601

16. Valentino Rossi, Yamaha, 1:31,604

17. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:31,606

18. Stefan Bradl, Honda, 1:31,831

19. Tito Rabat, Ducati, 1:32,063

20. Alex Márquez, Honda, 1:32,205

21. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:32,237

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.