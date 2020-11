Valentino Rossi (12.): «Meine Situation ist speziell»

Yamaha-Star Valentino Rossi gratulierte in Valencia dem neuen MotoGP-Weltmeister Joan Mir und erklärte, warum er aus dem vorletzten Rennwochenende des Jahres trotz Rang 12 positive Aspekte mitnimmt.

Im Yamaha-Lager hatte beim Valencia-GP nur Sieger Franco Morbidelli Grund zur Freude. Valentino Rossi stellte nach Rang 12 aber klar: «Ich bin in einer speziellen Situation. Denn wenn du auf diesem Level zurück an die Spitze willst, musst du Schritt für Schritt gehen. Ich bin seit Misano 1 kein Rennen zu Ende gefahren: Ich habe Fehler gemacht, ich bin wegen Covid-19 ausgefallen und habe vor einer Woche nur vier Runden gedreht… Ich brauchte dieses Rennen, um wieder stärker zurückzukommen», verwies er auf die sechs Nuller in Serie. Am Sonntag nahm er immerhin wieder vier Zähler mit.

Der 41-jährige Italiener gab zudem zu bedenken: «Man muss auch sagen, dass Valencia für mich persönlich immer die schlimmste Strecke ist – seit dem Beginn meiner langen Karriere. Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Wir hatten das ganze Wochenende über Mühe mit dem Grip, wir haben viele Dinge ausprobiert, aber wir sind nie auf einen guten Speed gekommen, mit dem man hätte mit den Top-Jungs kämpfen können. Auf der anderen Seite war ich aber konstant, bis zum Schluss. Und körperlich fühle ich mich gut. Am Ende habe ich auf Maverick und Pecco aufgeholt. Es gibt also auch positive Aspekte. Und wir haben ja noch ein weiteres Rennen in einer Woche in Portimão.»

Der neunfache Weltmeister freut sich auf das Saisonfinale in Portugal: «Ich mag die Strecke sehr. Alles wird von Bike und dem Feeling mit den Reifen abhängen. Ich hoffe aber, dass wir dort stark sein können», gab sich «Vale» zuversichtlich.

Für den neuen Weltmeister Joan Mir fand der «Dottore» anerkennende Worte: «Ich habe ihm gratuliert. Zunächst ist es nicht für jeden, die MotoGP-WM in der zweiten Saison zu gewinnen. Nur ein paar wenige Fahrer in der Geschichte haben das schon im zweiten Jahr geschafft. Er ist sehr jung, aber er macht keine Fehler. Er trifft in den entscheidenden Momenten immer die richtige Entscheidung und er ist schnell. Ich glaube, dass er diesen Titel richtig verdient. Zusammen mit Suzuki und dem ganzen Team haben sie unglaubliche Arbeit geleistet. Das Motorrad funktioniert sehr gut und sie verdienen es», bekräftigte Rossi.

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Morbidelli, Yamaha, 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043

11. Bagnaia, Ducati, + 19,456

12. Rossi, Yamaha, + 19,717

13. Crutchlow, Honda, + 23,802

14. Bradl, Honda, + 27,430

15. Petrucci, Ducati, + 30,619

16. Alex Márquez, Honda, + 30,619

17. Rabat, Ducati, + 42,365

18. Savadori, Aprilia, + 46,472

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.