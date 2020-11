Cal Crutchlow (13.): Probleme mit dem Vorderreifen

Der Start von Cal Crutchlow war in Ordnung, doch dann wurde er abgedrängt und verlor eine Menge Zeit. Letztendlich beendete er den zweiten GP von Valencia auf dem 13. Platz. Er glaubt, es wäre mehr möglich gewesen.

Kurzfristig sagte Cal Crutchlow ohne eine nähere Angabe von Gründen seine obligatorische Presserunde ab. Nach dem 13. Platz beim vorletzten MotoGP-Rennwochenende seiner Laufbahn ließ er aber dennoch etwas ausrichten: «Es war ein hartes Rennen. Ich habe einen fantastischen Start erwischt, wurde aber leider in der ersten Kurve abgedrängt und von der Strecke geschoben.»

Dadurch büßte er sechs Plätze ein und fand sich im hinteren Mittelfeld wieder. «Das war enttäuschend, weil ich auch nicht gleich wieder durchgekommen bin. Ich habe einige gute Überholmanöver gemacht und bin in keine schlechte Gruppe geraten.»

Dann folgte aber das nächste Problem, bestätigt der Brite: «Ich hatte leider ein wirklich schlechtes Gefühl mit dem Vorderreifen. Es war nicht zu heiß, der Druck war in Ordnung, aber ich hatte einfach keinen Grip mit dem harten Vorderreifen.»

Nun geht sein Blick in Richtung Saisonfinale. In Portimao wird Crutchlow sich von der Bühne der Königsklasse verabschieden. Ab 2021 ist er als Testfahrer bei Yamaha im Einsatz. «Nach dem schwierigen Wochenende fahren wir jetzt nach Portugal und werden sehen, wie wir uns dort schlagen», sagt der 35-Jährige. Ob er bei Valencia II Probleme mit der Schulter hatte, ließ er nicht ausrichten. Am Freitag hatte er darüber noch geklagt.

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043

11. Bagnaia, Ducati, + 19,456

12. Rossi, Yamaha, + 19,717

13. Crutchlow, Honda, + 23,802

14. Bradl, Honda, + 27,430

15. Petrucci, Ducati, + 30,619

16. Alex Márquez, Honda, + 30,619

17. Rabat, Ducati, + 42,365

18. Savadori, Aprilia, + 46,472

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.