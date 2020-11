Portimão FP3: Bestzeit für Jack Miller – 10. Bradl

Im dritten freien Training beim Portugal-GP wurden die Freitag-Ergebnisse noch einmal auf den Kopf gestellt. Jack Miller steigerte sich von Platz 9 zur Bestzeit. Und Stefan Bradl schaffte den Einzug ins Q2.

Im dritten freien Training in Portimão lag 18 Minuten vor dem Ende Lokalmatador Johann Zarco mit 1:39,417 min an der Spitze vor Maverick Viñales, (+, 0,119 sec), Aleix Espargaró (0,28 ec), Quartararo, Binder, Mir, Dovizioso, Pol Espargaró, Nakagami und Miller. Es hatte sich also bisher nur Nakagami (am Freitag auf Platz 12) neu in die Top-Ten geschoben.

Doch 12 Minuten vor dem Ende der 45-min-Session brauste Jack Miller auf der Pramac-Ducati mit 1:439,414 min auf Platz 1 vor Zarco, der jetzt 0,003 sec zurücklag. Quartararo hielt sich jetzt auf Platz 3, Rückstand 0,066 sec auf Miller. 13. Bradl, nur 0,495 sec hinter Leader Miller.

Die Aufgabenstellung für das dritte freie MotoGP-Training in Portimão unterschied sich nicht von den meisten anderen Trainings am Samstagvormittag in der Königsklasse.

Die ersten zehn der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 würden direkt ins Qualifying 2 (Beginn: 15.35 Uhr) aufsteigen. Alle Fahrer, die sich auf den Rängen 11 bis 22 klassieren, müssen ins Qualifying 1, das ebenfalls 15 Minuten dauert und um 15.10 Uhr startet.

Die ersten zwei aus dem Q1 dürfen dann noch zusätzlich ins Q2 aufrücken, in dem schließlich die besten zwölf Startplätze vergeben werden. Die Reihenfolge aus dem Q1 vom 13. bis zum letzten Platz ergibt dann die Startreihenfolge hinter den ersten zwölf Plätzen.

In den letzten Minuten wurde Pol Espargaró nach einem Ausritt aus kurz den Top-Ten geschoben. Dafür sicherte sich Miguel Oliveira mit 1:39,355 min die Bestzeit – sozusagen in letzter Minute. Doch dann fuhr Rins noch 1:39,355 min, und Oliveira legte mit 1:39,330 min eine neue Bestzeit nach. Doch kurz vor der karierten Flagge schaffte Miller eine neue Antwort – mit 1:39,205 min.

Und Applaus für Repsol-Honda-Werkspilot Stefan Bradl – er schaffte als Zehnter und zweitbester Honda-Fahrer den direkten Einzug ins Q2, erstmals in der Saison 2020 kämpft der Bayer um einen der besten 12 Startplätze.

Ergebnis nach FP1, FP2 und FP3 in Portimão, 21.11.

1. Miller, Ducati, 1:39,205

2. Oliveira, KTM, + 0,125

3. Rins, Suzuki, + 0,150

4. Dovizioso, Ducati, + 0,199

5. Nakagami, Honda, + 0,206

6. Zarco, Ducati, + 0,212

7. Quartararo, Yamaha, + 0,275

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,308

9. Viñales, Yamaha, + 0,331

10. Bradl, Honda, + 0,364

Müssen ins Q1:

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,414

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,440

13. Binder, KTM, + 0,492

14. Crutchlow, Honda, + 0,512

15. Mir, Suzuki, + 0,527

16. Savadori, Aprilia, + 0,729

17. Bagnaia, Ducati, + 0,772

18. Alex Márquez, Honda, + 0,800

19. Petrucci, Ducati, + 1,279

20. Rossi, Yamaha, + 1,517

21. Rabati, Ducati, + 2,051

22. Kallio, KTM, + 2,621

Ergebnisse MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Portimão

1. Zarco, Ducati, 1:39,417 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,119 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,228

4. Quartararo, Yamaha, + 0,275

5. Binder, KTM, + 0, 280

6. Mir, Suzuki, + 0,315

7. Dovizioso, Ducati, + 0,324

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,366

9. Miller, Ducati, + 0,403

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,471

11. Bradl, Honda, + 0,492

12. Nakagami, Honda, + 0,522

13. Oliveira, KTM, + 0,529

14. Crutchlow, Honda, + 0,549

15. Bagnaia, Ducati, + 0,560

16. Savadori, Aprilia, + 0,668

17. Rins, Suzuki, + 0,796

18. Márquez, Honda, + 0,921

19. Petrucci, Ducati, + 1,190

20. Rabat, Ducati, + 1,839

21. Rossi, Yamaha, + 1,862

22. Kallio, KTM, + 2,409

Ergebnisse MotoGP FP1, Portimão:

1. Oliveira, KTM, 1:40,122 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,114

4. Savadori, Aprilia, + 0,175

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,558

6. Crutchlow, Honda, + 0,573

7. Mir, Suzuki, + 0,734

8. Quartararo, Yamaha, + 0,755

9. Nakagami, Honda, + 0,756

10. Bradl, Honda, + 0,798

11. Rins, Suzuki, + 0,838

12. Dovizioso, Ducati, + 0,839

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,045

14. Zarco, Ducati, + 1,059

15. Alex Márquez, + 1,106

16. Miller, Ducati, + 1,149

17. Bagnaia, Ducati, + 1,311

18. Petrucci, Ducati, + 1,806

19. Rossi, Yamaha, + 1,824

20. Binder, KTM, + 1,960

21. Rabat, Ducati, + 3,032

22. Kallio, KTM, + 3,788

Zum Vergleich Portimão-Test, 7. und 8. Oktober 2020:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:40,170 min.

2. Michele Pirro, Ducati, 1:40,435

3. Stefan Bradl, Honda, 1:40,833

4. Bradley Smith, Aprilia, 1:41,112

5. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:41,153

6. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:41,483

7. Dani Pedrosa, KTM, 1:41,627

8. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:43,163

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1:43,699*

10. Miguel Oliveira, KTM, 1:44,700*

11. Brad Binder, KTM, 1:44,820*



* auf Superbike-Maschinen