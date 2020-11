Valentino Rossi bestreitet 2021 Autorennen im Ferrari

Bei den 12h Gulf wird auch im Jahre 2021 wieder Valentino Rossi mit dabei sein. Dieses Autorennen findet im Januar auf der Strecke in Bahrain statt. «Il Dottore» fährt einen spektakulären Ferrari 488 GT3.

Nächster Auftritt von Valentino Rossi auf vier Rädern: Der neunmalige Motorrad-Weltmeister und aktuelle Yamaha-Pilot wird auch im Jahre 2021 die 12h Gulf bestreiten. Dies hat der Veranstalter des Rennens (Driving Force Events) gerade auf seiner Website bekannt gegeben. «Il Dottore» wird einen Ferrari 488 GT3 (V8 twin-turbo mit 3.9 Litern Hubraum und circa 600 PS) pilotieren und sich das Cockpit mit seinem Freund Alessio «Uccio» Salucci und Halbbruder Luca Marini teilen.

Dieses Trio hatte bereits an der letzten Ausgabe der 12h Gulf teilgenommen und dabei nicht nur die Autorennsport-Piloten sondern auch die gesamte Fachwelt mächtig beeindruckt. Der Ferrari der drei Italiener hielt sich über das gesamte Rennwochenende immer im Vorderfeld auf und fuhr am Ende sensationell auf Platz drei. In der Pro-Am-Wertung gelang sogar der Klassensieg.

Die 12h Gulf finden diesmal erst vom 7. bis 9. Januar 2021 statt. Eigentlich sollte das Event bereits Mitte Dezember 2020 ausgerichtet werden. Doch aufgrund von Corona und dem dadurch entstandenen neuen Termin des Formel-1-Rennens auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi wurden die 12h Gulf ins kommende Jahr verlegt. Vor wenigen Tagen haben die Organisatoren zudem entschieden, die 12h Gulf auf der Strecke von Bahrain austragen zu wollen. Es wird dann das erste Mal überhaupt sein, dass die 12h Gulf nicht in Abu Dhabi durchgeführt werden.

Neben den weltweit so bekannten GT3-Rennwagen sind 2021 lediglich noch die etwas langsameren GT4-Boliden bei den 12h Gulf zugelassen. Weitere Kategorien wurden für die kommende Ausgabe gestrichen.