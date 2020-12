Alex Márquez: «Bei LCR-Honda ist der Druck geringer»

Alex Márquez und Takaaki Nakagami freuen sich darauf, ab 2021 die Box zu teilen. Sowohl auf der Strecke als auch abseits des Asphalts schätzt sich das Duo und Alex Márquez glaubt, dass er sich schnell integrieren wird.

Nach nur einer Saison beim Repsol Honda-Rennstall geht die Reise für Alex Márquez weiter zu LCR Honda. Dort wird er die Nachfolge von Cal Crutchlow antreten und an der Seite von Takaaki Nakagami fahren. Am Donnerstag äußerte sich das Duo erstmals über den neuen Teamkollegen und die Vorfreude ist groß, wobei es auch schwerfällt, etwas Negatives zu sagen, wenn der künftige Stallrivale mithört.

Alex Márquez sagt über den besten Honda-Fahrer der Vorsaison: «Taka war 2020 einer der schnellsten Piloten im Feld. Mir hilft es, wenn ich von ihm lernen kann. Besonders in den schnellen Kurven kann ich mich an ihm orientieren, denn er ist sehr mutig. Es war beeindruckend, was er geleistet hat.»

Das Lob gibt der Japaner gerne zurück: «Alex besitzt eine Menge Talent, das hat man schon bei seinen Titelgewinnen in der Moto2- und Moto3-Klasse gesehen. Auch in der MotoGP war er direkt schnell, obwohl er ein Rookie war. In Le Mans und Aragón stand er auf dem Podest, das war beeindruckend. Er war wirklich schnell und ich habe mir auch oft seine Daten angeschaut.»

Abseits der Strecke schätzt sich das Duo, das auch schon in der Moto2-Klasse gegeneinander fuhr, ebenfalls. Márquez sagt: «Ich freue mich darauf, die Box mit ihm zu teilen. Wir haben eine gute und professionelle Verbindung, obwohl wir nicht viel Zeit miteinander verbracht haben. Wir werden unsere eigenen Wege gehen, aber ich freue mich auf die Zeit.»

Márquez glaubt übrigens nicht, dass es für ihn kompliziert wird, sich beim neuen Team zu integrieren: «Ich werde den Techniker ,Beefy` haben, der eine Menge Erfahrung besitzt, und von dem jeder bei Honda in den höchsten Tönen spricht. Für die Daten wird David Garcia kommen, der mein Techniker in der Moto2-Klasse war. Ich kenne ihn also schon sehr, sehr gut. Ich kenne alle Leute bei LCR, ich habe sie in Portimao kennengelernt. Ich war erst am Mittwoch bei einem Mechaniker, der zehn Minuten von meinem Zuhause entfernt wohnt. Ich freue mich darauf, in einem Team zu sein, in dem vielleicht alles ein bisschen ruhiger ist und auch der Druck etwas geringer ist.»

Nakagami sagt über den Menschen Alex Márquez: «Wir haben eine jahrelange Vergangenheit bei Honda, deswegen kennen wir uns. Auch in der Vorsaison waren wir in der gleichen Hospitality. Wir sind uns nicht fremd.»