Honda Racing Thanks Days: Marc Márquez meldet sich 19.12.2020 - 13:34 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Instagram/Marc Márquez Marc Márquez richtet sich mit Grußworten an seine Fans

Der traditionelle «Honda Racing Thanks Day» findet 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auf virtuelle Weise statt. Trotzdem richten sich die MotoGP-Fahrer per Videobotschaft an ihre Fans - darunter auch Marc Márquez.