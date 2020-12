Miguel Oliveira über KTM-Werksteam: «Eine gute Ehe»

Der Portugiese Miguel Oliveira konnte dieses Jahr für das Team Red Bull Tech3 zwei MotoGP-Siege erobern. Der 25-Jährige glaubt, dass ihm das KTM-Werksteam 2021 dabei helfen wird, ein besserer Fahrer zu werden.

Nur drei Fahrer konnten dieses Jahr mehr als ein MotoGP-Rennen gewinnen: Vizeweltmeister Franco Morbidelli (3), dessen Petronas-Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo auf WM-Rang 8 (ebenfalls 3) sowie Miguel Oliveira (2) aus dem Team Red Bull KTM Tech3. Nach 14 Rennen waren die sieben Fahrer zwischen Gesamtrang 3 (Alex Rins, Suzuki) und 9 (Oliveira) durch mickrige 14 Punkte getrennt!

Oliveira hat in seiner zweiten MotoGP-Saison Ende August auf dem Red Bull Ring in Spielberg sein erstes Rennen in der höchsten Kategorie gewonnen, beim Finale legte der Portugiese auf seiner Hausstrecke in Portimao nach.



Achtmal schaffte er es dieses Jahr in die Top-6 und wurde dafür von KTM mit einem Platz im Werksteam belohnt: 2021 fährt Oliveira statt Pol Espargaró (der zu Repsol Honda ging) neben Brad Binder.

«Abgesehen von meinen vier Nullrunden, war die Saison okay», meint der 25-Jährige. «Bei einigen Rennen hätte ich ein oder zwei Positionen weiter vorne ins Ziel kommen können. Aber ich muss glücklich sein – ich konnte viel Erfahrung sammeln und lernen. Das ist das Wertvollste, das müssen wir ins kommende Jahr mitnehmen.»



«Wenn ich um den WM-Titel kämpfen möchte, dann muss ich diesen Schritt machen», sagte Oliveira zu seiner Verpflichtung im Werksteam. «Sie haben mehr Mitarbeiter und andere Möglichkeiten, um mir dabei zu helfen, mich als Fahrer zu entwickeln. KTM will gewinnen, das ist eine gute Ehe.»

Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen: 1. Mir, 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.