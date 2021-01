Öhlins-Federelemente: 14. MotoGP-Titel in Serie 10.01.2021 - 12:55 Von Günther Wiesinger

MotoGP © Glänzel Joan Mir auf der Suzuki mit Gabel und Federbein von Öhlins

Davon redet fast keiner: Der schwedische Hersteller Öhlins hat in der MotoGP-WM 14 Titel und 220 Rennen in Serie gewonnen. Aber 2020 endete in Brünn nach zehn Jahren die GP-Siegeserie.