Fabio Quartararo: Antrittsbesuch im Yamaha-Quartier

Fabio Quartararo steht vor seiner ersten MotoGP-Saison im Yamaha-Werksteam. Während die erste Ausfahrt auf der M1 in den offiziellen Farben bis März warten muss, besuchte der 21-Jährige die Rennabteilung in Italien.

Nach zwei MotoGP-Jahren im Kundenteam von Petronas SRT, in denen er drei Siege, insgesamt zehn Podestplätzen und 13 Pole-Positions sammelte, fiebert Fabio Quartararo seiner ersten Saison im Yamaha-Werksteam entgegen.

Die Neujahrsgrüße verschickte «El Diablo» schon in den offiziellen Yamaha-Farben, allerdings noch aus dem heimischen Wohnzimmer. Am gestrigen Montag absolvierte er nun auch seinen Antrittsbesuch im Europa-Domizil der Rennabteilung Yamaha Motor Racing in Gerno di Lesmo nahe Monza.

Bei der Gelegenheit posierte der neue Werksfahrer auch gleich für ein Bild mit Yamaha-Rennchef Lin Jarvis und Teammanager Massimo «Maio» Meregalli – in Corona-Zeiten natürlich mit Maske. «Wir haben eine VIP-Gast», schrieb das Yamaha-Werksteam auf seinen Social-Media-Kanälen. «Fabio Quartararo besucht zum ersten Mal das Hauptquartier von Yamaha Motor Racing.»

Bis der 21-jährige Franzose auch in der Box des Werksteams seine Arbeit aufnimmt, wird es nach der Absage der ursprünglich für Mitte Februar geplanten Testfahrten in Sepang noch dauern. Den ersten offiziellen Testtag gibt es für die MotoGP-Stammfahrer nach aktuellem Stand am 6. März in Doha. Zuvor stellt sich das Monster Energy Yamaha Factory Team mit Maverick Viñales und Fabio Quartararo am 15. Februar in einer Online-Präsentation vor.

Die geplanten MotoGP-Wintertests (Stand 14.01.2021)

Shakedown-Test in Katar: 5. März (nur für Testfahrer und Rookies)

Offizieller Test in Katar: 6. und 7. März

Offizieller Test in Katar: 10. bis 12. März