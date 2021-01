Andrea Dovizioso: Training mit MXGP-Star Coldenhoff

Im MotoGP-Feld für 2021 fehlt Andrea Dovizioso, Rennen will der Italiener trotzdem bestreiten. Da kam eine Trainingseinheit mit Yamaha-MXGP-Werksfahrer Glenn Coldenhoff gerade recht – ein Markenkollege.

Ex-Ducati-Werksfahrer Andrea Dovizioso legt 2021 nach aktuellem Stand ein «Sabbatical» ein, ruhig angehen lässt es der 34-Jährige aus Forlì deshalb aber noch lange nicht. Wie angekündigt nimmt er auch das Motocross-Training ernst (er will mehr als 20 Rennen bestreiten) und ist aktuell regelmäßig auf den italienischen Pisten anzutreffen.

Auffallend dabei: «Dovi» kehrt in Sachen Startnummer zu seinen Wurzeln zurück und tritt jetzt wieder mit der #34 auf, mit der er bis in die 250er-Klasse in der Motorrad-WM im Einsatz war. Der Italiener, der für 2021 frei von vertraglichen Verpflichtungen ist, ist nun privat auf einer Yamaha YZ250F unterwegs.



Passend dazu traf der 15-fache MotoGP-Sieger am Wochenende im Cross Park Cavallara auf MXGP-Star und Yamaha-Neuzugang Glenn Coldenhoff. «Eine großartige Möglichkeit, den Tag mit Glenn Coldenhoff zu verbringen und seine Technik zu studieren», freute sich der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister. «Trotz des Schnees.»

«The Hoff» postete nach dem Aufeinandertreffen mit Dovi seinerseits: «Schön, diese Legende zu treffen und gemeinsam zu fahren!»



Der Niederländer, der im Vorjahr noch für den ersten Motocross-WM-Sieg von GASGAS gesorgt hatte, hält sich aktuell für Tests in Italien auf. Denn die Yamaha-Werksmotoren für die Cross-WM werden in der Schmiede von Michele Rinaldi vorbereitet.



Übrigens: Am gestrigen Dienstag war dann Danilo Petrucci dran. Der Tech3-KTM-Pilot teilte sich die Piste von Esanatoglia mit Coldenhoff.