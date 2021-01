Jack Miller Dritter beim North Brisbane Cup

Jack Miller war in der MX Open-Klasse am Start

Das Training der MotoGP-Piloten nimmt Fahrt auf. Jack Miller war in seiner australischen Heimat beim North Brisbane Cup dabei. Dort belegte er den dritten Platz, aber der Regen sorgte für Unmut.

Während unter anderem seine Ducati-Kollegen Johann Zarco und Testfahrer Michele Pirro im spanischen Jerez mit der Panigale V4S testen, vertreibt sich Jack Miller beim North Brisbane Cup in seiner australischen Heimat die Zeit. Der Werkspilot der Roten trat dort in der MX Open-Klasse an und beendete das mehrtägige Motocross-Rennen als Dritter.

Allerdings wurden Miller und seine Kontrahenten vom Regen und den schlammigen Bedingungen ausgebremst. Obwohl die Streckenposten alles taten, was in ihrer Macht stand, mussten die Organisatoren umplanen und die Fahrer von Motocross-Maschinen auf Quads wechseln.

Jarred Hook, der Sieger der MX Open-Klasse, freute sich gegen ein so erlesenes Feld fahren zu können: «Der North Brisbane Cup ist immer ein großartiges Event. Es ist ein Vergnügen, mit Jungs wie Jack Miller und Josh Hook zu fahren. Sie machen die Veranstaltung unvergleichlich. Es ist schade, dass das Wetter nicht auf unserer Seite war und wir nicht in einem 20-Runden-Rennen zum Abschluss antreten konnten.»

Miller schrieb auf seinem Instagram-Kanal: «Es gibt keinen besseren Weg als das Jahr so zu beginnen. Es hat eine Menge Spaß gemacht, bis der Regen kam.» Auch der Rookies-Cup-Teilnehmer Billy van Eerde war am Start und setzte sich in der Pro 450-ccm-Klasse durch.

Der 26-Jährige wechselte nach der verkürzten Saison 2020 als WM-Siebter von Pramac Racing zum Werksteam und bildet auch dort mit Francesco Bagnaia ein Gespann. Bei Pramac wird das Duo von Johann Zarco und Jorge Martin ersetzt.

Nachdem die Testfahrten in Sepang aufgrund der Corona-Lage abgesagt wurden, werden die Testfahrer und Neulinge beim sogenannten Shakedown-Test in Katar am 5. März zum ersten Mal wieder auf die Strecke gehen. Danach folgen auf dem Losail International Circuit jeweils zwei weitere Testtage am 6./7. März und 10. bis 12. März.