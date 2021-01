Andrea Dovizioso über Marc Márquez: «Entspannter»

Andrea Dovizioso betont, wie hoch das fahrerische Niveau in der GP-Königsklasse ist und spricht über zwei ganz besondere Talente. Der Italiener vergleicht die Leistungen von Casey Stoner und Marc Márquez.

In diesem Jahr wird Andrea Dovizioso nicht als Stammfahrer in der MotoGP-Startaufstellung stehen, die Stars der GP-Königsklasse kennt der 34-Jährige aber genau, schliesslich fuhr er gegen viele Stars der Szene. Der WM-Vierte von 2020 bestätigt im Interview mit den spanischen Kollegen von «DAZN» denn auch: «Jeder Champion hat auf seine Art gewonnen und ich habe sie gut studiert, denn ich habe gegen sie gekämpft.»

Das sei gleichermassen faszinierend und schwierig gewesen, verrät Dovizioso, der angesichts der Leistungsdichte in der grössten WM-Klasse festhält: «In den vergangenen zehn oder fünfzehn Jahren war das fahrerische Niveau sehr hoch, diese Konzentration an Ausnahmekönnern ist wirklich ungewöhnlich.»

Ganz besonders angetan ist er von Casey Stoner. Der Australier war von 2006 bis 2012 in der MotoGP-Klasse unterwegs und holte während dieser Zeit zwei WM-Titel. «Stoner war vernichtend, nicht nur was sein Talent angeht, sondern auch in der Art und Weise, wie er es einsetzte. Man kann nicht sagen, dass Valentino untalentiert ist, aber er folgt einer Methode und kommt damit zum Ziel. Bei Casey ist das anders – er schlägt schon in der ersten Runde zu! Das ist das Schlimmste, was einem Gegner passieren kann. Er hat seine ganze Karriere hindurch seine Kontrahenten zerstört.»

Der Vergleich zwischen Stoner und dem verletzten Repsol-Honda-Star Marc Márquez fällt Dovizioso schwer. «Man kann schwerlich sagen, dass irgendjemand mehr Talent hat als Márquez, man könnte sagen, Casey war etwas talentierter, aber mir fällt das ehrlich gesagt schwer», schickt er voraus.

«Marc hat sein Leben aus unterschiedlichen Grünen anders gelebt und nicht die gleichen Probleme wie Casey bekundet. Für Marc läuft alles entspannter ab, und deshalb konnte er so viele Titel gewinnen. Das ist auch der Grund, warum er eine lange Karriere haben wird», analysiert der 24-fache GP-Sieger daraufhin.

Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.

Team-WM nach 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar 310 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 248. 3. Red Bull KTM Factory Racing 222. 4. Ducati Team 213. 5. Pramac Racing 163. 6. Monster Energy Yamaha MotoGP 178. 7. Red Bull KTM Tech3, 152. 8. LCR Honda 148. 9. Repsol Honda Team 101. 10. Esponsorama Racing 87. 11. Aprilia Racing Team Gresini 54.