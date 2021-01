Fausto Gresini: Gesundheitszustand bleibt ernst

Fausto Gresini vom Gresini Racing Team liegt nach seiner Corona-Erkrankung weiter auf der Intensivstation in Bologna. Sein Arzt erklärt, dass der Italiener kämpferisch sei. Ernst bleibt der Zustand aber dennoch.

Vier Tage nach dem bislang letzten Update über den Gesundheitszustand von Fausto Gresini gibt es ein neues Update. Der an Covid-19 erkrankte Eingentümer des Gresini Racing-Teams befindet sich demnach immer noch in einer ernsten Verfassung.

In einer Pressemittelung des Rennstalls heißt es: «Der ehemalige Motorrad-Weltmeister liegt immer noch auf der Intensivstation des Maggiore Carlo Alberto Pizzardi Krankenhauses in Bologna.»

Sein behandelnder Arzt, Dr. Nicola Cilloni, erklärte: «Die Lunge ist von der Krankheit und einer Entzündung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie ist nur dank der mechanischen Beatmungsmaschine in der Lage, Sauerstoff an das Blut abzugeben. Es ist nach wie vor notwendig, Fausto fast immer im Schlaf zu halten, damit der mechanische Ventilator richtig arbeiten kann. Wenn er periodisch geweckt wird, ist er bei Bewusstsein und kämpferisch.»

Zuletzt hatte Sohn Lorenzo von einem Rückschlag und hohem Fieber berichtet. Fausto Gresini war am 30. Dezember auf die Intensivstation verlegt worden.