MotoGP-WM 2021: Der Russland-GP ist vom Tisch

Wer erwartet hat, dass im Juli erstmals ein MotoGP-Event in Russland stattfindet, wird enttäuscht. Denn die Welt-Anti-Doping-Behörde WADA erlaubt vorläufig keine WM-Rennen in Russland.

Als die Dorna und der Motorradweltverband FIM vor einer Woche den überarbeiteten MotoGP-Kalender 2021 veröffentlicht haben, ist den aufmerksamen Beobachtern aufgefallen, dass der neue Igora Drive Circuit bei St. Petersburg keine Aufnahme in den Terminplan gefunden hat. Im vergangenen Dezember war bei der Dorna noch überlegt worden, nach dem KymiRing im Juli den ersten Russland-GP in der Motorrad-WM-Geschichte einzuschieben.

Inzwischen ist aber klar: Nach einem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS dürfen nach dem Dopingskandal in Russland bis Ende 2022 keine Weltmeisterschaften von Sportarten stattfinden, die sich den Bestimmungen der Welt-Anti-Doping-Agentur unterworfen haben. Dazu gehören auch sämtliche Disziplinen des Motorrad-Weltverbands FIM und des Automobil-Weltverbands FIA. Die WADA hat der FIM bisher auch kein grünes Licht für die Russland Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2021 Mitte Februar in Togliatti gegeben! Deshalb drohen auch den Machern der Motocross-WM und der Superbike-WM Absagen. Erschwerend kommt hinzu, dass Russland zur Eindämmung der Covid-19-Seuche seine Grenzen geschlossen hat. Ein Visum zu kriegen, ist nach heutigem Stand unmöglich. Und die Krawalle wegen der Inhaftierung des Oppositions-Politikers Nawalny bilden ein weiteres Erschwernis.

Dazu kommt: Der 4 km lange Igora Drive Circuit hat bisher keine Grade-A-Homologation der FIM erhalten. Für die Abwicklung eines Grand Prix müssten einige Umbauten erledigt werden, die bisher nicht fertiggestellt wurden.

«Wenn sich die Situation mit der WADA nicht ändert, können wir vorläufig keinen WM-Lauf in Russland austragen», erklärte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Aber die Dorna hat bereits einen zweiten Katar-GP zusätzlich ins Programm genommen und dazu den Portugal-GP am 25. April. Außerdem steht noch der neue Mandalika International Street Circuit als Reserve-Schauplatz zur Verfügung, wenn im Herbst ein Übersee-Rennen ausfällt. Es stehen auch noch Argentinien und Texas auf der Warteliste.

«Wir müssen abwarten, welche Corona-Situation sich bei den Herbst-Rennen in Asien bietet», sagt Ezpeleta. «Bis dahin haben wir noch acht Monate Zeit. Ich denke, wir werden gute Möglichkeiten haben, diese Grand Prix durchzuführen. Wenn ein Event in Asien ausfällt, können wir nach Indonesien ausweichen. Die Rennstrecken-Betreiber dort arbeiten unermüdlich, um schon 2021 einen Grand Prix durchführen zu können. Bis Juni werden wir wissen, ob es klappen kann.»

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus

Die geplanten Wintertests für die MotoGP (Stand 14.01.)

Shakedown-Test in Katar: 5. März (nur für Testfahrer und Rookies)

Offizieller Test in Katar: 6. und 7. März

Offizieller Test in Katar: 10. bis 12. März

Wintertests der Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März

Private Tests Moto2

Jerez: 24./25. Februar

Portimão: 2./3. März