Aleix Espargaró (Aprilia): Phänomenale Leistungsdaten

Aprilia-MotoGP-Werksfahrer Aleix Espargaró bereitet sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie mit enormer Akribie und viel Hingabe auf die neue MotoGP-Saison vor.

Aleix Espargaró hat bei Aprilia für die MotoGP-WM einen Vertrag über zwei weitere Jahre in der Tasche. In seiner Wahlheimat Andorra bereitet sich der gebürtige Katalane derzeit mit Hochdruck auf die neue Saison vor.

Zuletzt hat Espargaró sogar an Teilen eines Profi-Trainingslagers der baskischen Rennrad-Truppe von Euskatel in der Nähe von Valencia teilgenommen. Auch selbst fährt der 31-Jährige am liebsten auf dem Rennrad, wie der Euskatel-Rennstall wird er von der Radmarke Orbea unterstützt.

Seine Bilanz vom abgelaufenen Monat Januar liest sich phänomenal. Espargaró hat demnach 2026 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Dabei hat der ältere der beiden Espargaró-Brüder 34.000 Höhenmeter hinter sich gebracht und sass insgesamt 74 Stunden im Sattel.

Auch seine Tagesplanung ist oft mehr als straff. Am Montag legte der Aprilia-Hoffnungsträger zunächst 100 Kilometer auf dem Rennrad zurück – und das mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 km/h. Danach ging es auf die Kart-Rennbahn von Menarguens, nördlich von Saragossa, wo er mit einer Aprilia RSV Runden seine abspulte. Auch Motocross stand zuletzt auf dem Trainingsplan, das sogar in Form eines Familienausflugs.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA

Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**

* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus