Cal Crutchlow: Tochter hatte Tränen in den Augen

Nach zehn Jahren als Fixstern in der MotoGP-WM wird Haudegen Cal Crutchlow 2021 in der Startaufstellung fehlen. Der Brite weiss, warum er künftig lieber als Yamaha-Testfahrer Gas gibt.

Cal Crutchlow hat 2011 von der Superbike- in die MotoGP-WM gewechselt und fuhr dort für die damalige Kundentruppe von Tech3-Yamaha, bevor er nach einem Ducati-Jahr (2014) zum LCR Honda Team wechselte, mit dem er drei Siege holte. Nach insgesamt 19 Podiumsplätzen hat der 35-Jährige im Herbst den Rückzug bekanntgegeben. Genauso wie Andrea Dovizioso (35) wird er 2021 fehlen.

In Brünn 2016 beendete der Mann aus Coventry mit seinem Triumph auf abtrocknender Piste eine 35 Jahre andauernde Durststrecke der britischen Fahrer in der Motorrad-Königsklasse. Letzter Sieger vor Crutchlow war einst der legendäre Barry Sheene gewesen.

Zunächst stand bei Crutchlow für 2021 noch eine Option im Aprilia-Werksteam an der Seite von Aleix Espargaró (31) im Raum. Doch Crutchlow nahm schliesslich das Angebot von Yamaha als MotoGP-Testfahrer an. Somit hat der Brite nun auch deutlich mehr Zeit für Gattin Lucy und die mittlerweile vierjährige Tochter Willow.

«Meine Familie und ich haben viele Opfer gebracht«, verweist «Mad Dog» auf die vergangenen Jahre in der MotoGP-WM. «Ich habe selbst auch einen Punkt erreicht, an dem ich diesen Rennstress nicht mehr für acht oder neun Monate im Jahr haben wollte.» Dazu kam für den Rennrad-Freak in der Saison 2020 eine komplizierter Handbruch und anhaltende Probleme mit seiner rechten Schulter.

Crutchlows ursprünglich schwere Entscheidung wurde von der Reaktion seiner Tochter Willow beschleunigt, die Tränen in den Augen hatte, als ihr Cal in Aussicht stellte, er könnte künftig mehr Zeit für sie haben. «Hätte ich weiterfahren wollen, dann wäre ich jetzt bei Aprilia unter Vertrag. Die neue Herausforderung mit Yamaha motiviert mich jetzt sehr. Wenn ich Yamaha helfen könnte, einen Titel zu gewinnen, wäre das ein weiteres tolles Ziel, das ich erreicht hätte.»

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA

Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**

* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus