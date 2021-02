Das ist die Werks-Ducati von Miller und Bagnaia

Das Miller-Bike 2021 in der Nahaufnahme

Der neue Look der Roten aus Borgo Panigale für die MotoGP-Saison 2021 ist enthüllt: Zu den neuen Ducati-Werksfahrern Jack Miller und Pecco Bagnaia gesellte sich ein neuer Titelsponsor.

Ducati hofft nach dem Abschied des dreifachen Vizeweltmeisters Andrea Dovizioso auf einen erfolgreichen Neuanfang – die Jugend soll es richten: Der 26-jährige Jack Miller, der zehn MotoGP-Podestplätze vorzuweisen hat, und der 24-jährige Francesco «Pecco» Bagnaia, Moto2-Weltmeister von 2018, wurden dafür von Pramac ins Werksteam befördert.

Im Rahmen einer Online-Teamvorstellung präsentierte Ducati am Dienstagnachmittag den neuen Look für 2021 – und einen neuen Hauptsponsor für die nächsten drei Jahre.



«Es ist viel Rot, wir wollten die offizielle Ducati-Farbe unterstreichen», erklärte Ducati-CEO Claudio Domenicali bei der Enthüllung. Mit dem Informationstechnik-Unternehmen Lenovo präsentierte Ducati einen neuen Titelsponsor, der auf der 2021er-Verkleidung prominent platziert ist.



«Auch die Startnummern sind neu, von unserem australischen Fahrer Jack Miller und unserem Italiener Pecco Bagnaia. Beide Fahrer haben sich mit uns entwickelt. Sie haben schon die Erfahrung, um das Beste aus den Desmosedici-Bikes zu holen», so Domenicali.

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna betonte: «Ich kann nicht sagen, dass es das beste Bike in der Startaufstellung ist, aber sicher ist es ein Motorrad, das unseren Fahrern die Möglichkeit gibt, um bedeutende Ergebnisse zu kämpfen.»

«Unser Ziel muss sein, den Fahrer-Titel nach Hause zu bringen», ergänzte Dall’Igna. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti zog mit: «Ich erwarte, dass wir zu den Protagonisten im Titelkampf gehören.»



«Ich bin überzeugt, dass wir im Kampf dabei sind», gab sich auch Teammanager Davide Tardozzi zuversichtlich.

Miller würde nur allzu gerne in die Fußstapfen seines Landsmanns Casey Stoner treten, der Ducati 2007 den bisher einzigen MotoGP-Titel bescherte: «Wir werden unser Bestes versuchen, um den Titel einzufahren. Es ist zu lange her, dass Casey für Ducati gewonnen hat.»



«Das Potential des Motorrads ist vorhanden», bestätigte Bagnaia. «Schon im Vorjahr war das Bike sehr schnell, wenn es uns gelungen ist, konkurrenzfähig zu sein. Der, der noch den letzten Teil dazu beitragen muss, bin ich – und ich hoffe, dass es mir gelingt.»

Die Erfolge des Ducati-MotoGP-Werksteams seit 2003

2003: Neun Podestplätze (1x Sieg, 2x zweiter Platz, 6x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 4 mit 177 Punkten

Troy Bayliss WM-Rang 6 mit 128 Punkten



2004: Zwei Podestplätze (2x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 9 mit 117 Punkten

Troy Bayliss WM-Rang 14 mit 71 Punkten



2005: Vier Podestplätze (2x Sieg, 1x zweiter Platz, 1x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 6 mit 157 Punkten

Carlos Checa WM-Rang 9 mit 138 Punkten



2006: Neun Podestplätze (4x Sieg: Troy Bayliss siegte als Ersatzfahrer in Valencia, 4x

zweiter Platz, 1x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 3 mit 229 Punkten

Sete Gibernau WM-Rang 13 mit 95 Punkten



2007: 18 Podestplätze (11x Sieg, 4x zweiter Platz, 3x dritter Platz)

Casey Stoner Weltmeister mit 367 Punkten

Loris Capirossi WM-Rang 7 mit 166 Punkten



2008: Elf Podestplätze (6x Sieg, 3x zweiter Platz, 2x dritter Platz)

Casey Stoner WM-Rang 2 mit 280 Punkten

Marco Melandri WM-Rang 17 mit 51 Punkten



2009: Neun Podestplätze (4x Sieg, 1x zweiter Platz, 4x dritter Platz)

Casey Stoner WM-Rang 4 mit 220 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 13 mit 104 Punkten



2010: Zehn Podestplätze (3x Sieg, 2x zweiter Platz, 5x dritter Platz)

Casey Stoner WM-Rang 4 mit 225 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 7 mit 163 Punkten



2011: Zwei Podestplätze (2x dritter Platz)

Valentino Rossi WM-Rang 7 mit 139 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 8 mit 132 Punkten



2012: Zwei Podestplätze (2x zweiter Platz)

Valentino Rossi WM-Rang 6 mit 163 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 9 mit 122 Punkten



2013: Kein Podestplatz

Andrea Dovizioso WM-Rang 8 mit 140 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 9 mit 126 Punkten



2014: Drei Podestplätze (1x zweiter Platz, 2x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 5 mit 187 Punkten

Cal Crutchlow WM-Rang 13 mit 74 Punkten



2015: Neun Podestplätze (5x zweiter Platz, 4x dritter Platz)

Andrea Iannone WM-Rang 5 mit 188 Punkten

Andrea Dovizioso WM-Rang 7 mit 162 Punkten



2016: Zehn Podestplätze (2x erster Platz, 3x zweiter Platz, 5x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 5 mit 171 Punkten

Andrea Iannone WM-Rang 9 mit 112 Punkten



2017: 15 Podestplätze (6x erster Platz, 4x zweiter Platz, 5x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 2 mit 261 Punkten

Jorge Lorenzo WM-Rang 7 mit 137 Punkten



2018: 13 Podestplätze (7x erster Platz, 4x zweiter Platz, 2x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 2 mit 245 Punkten

Jorge Lorenzo WM-Rang 9 mit 134 Punkten



2019: 12 Podestplätze (3x erster Platz, 3x zweiter Platz, 6x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 2 mit 269 Punkten

Danilo Petrucci WM-Rang 6 mit 176 Punkten



2020: Drei Podestplätze (2x erster Platz, 1x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 4 mit 135 Punkten

Danilo Petrucci WM-Rang 12 mit 78 Punkten

Die 51 MotoGP-Siege von Ducati

Casey Stoner: 23 Siege (2007: Doha, Istanbul, Shanghai, Barcelona, Donington Park, Laguna Seca, Brünn, Misano, Phillip Island, Sepang; 2008: Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valencia; 2009: Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang; 2010: Aragón, Motegi, Phillip Island)



Andrea Dovizioso: 14 Siege (2016: Sepang; 2017: Mugello, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang; 2018: Doha, Brünn, Misano, Valencia; 2019: Doha, Spielberg; 2020: Spielberg 1)



Loris Capirossi: sieben Siege (2003: Barcelona; 2005: Motegi, Sepang; 2006: Jerez, Brünn, Motegi; 2007: Motegi)



Jorge Lorenzo: drei Siege (2018: Mugello, Barcelona, Spielberg)



Danilo Petrucci: 2 Siege (2019: Mugello; 2020: Le Mans)



Troy Bayliss: 1 Sieg (2006: Valencia)



Andrea Iannone: 1 Sieg (2016: Spielberg)