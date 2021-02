Marc Márquez beim HRC-Fotoshooting dabei

Marc Márquez ließ sich in den Repsol Honda-Teamfarben ablichten

Es gibt zwar immer noch keinen Comeback-Plan, aber dennoch hat sich Marc Márquez beim Fotoshooting vom Repsol Honda-Team ablichten lassen. Der Heilungsprozess scheint voranzuschreiten.

«Großartig, Dich zu sehen.» So kommentierte die Social-Media-Abteilung der Honda Racing Corporation den Auftritt von Marc Márquez beim Fotoshooting des Rennstalls am Dienstag. Es ist ein weiteres Zeichen, dass der Heilungsverlauf voranschreitet und der Rennstall fest mit einer Rückkehr des achtfachen Champions rechnet..

Fakt ist aber auch: Einen Comeback-Plan gibt es immer noch nicht. Seinen Fans präsentiert der Spanier zwar immer wieder Fotos von ersten Trainingseinheiten und Terminen beim Physiotherapeuten, allerdings saß er bislang noch nicht wieder auf einem Motorrad.

Zur Erinnerung: Márquez hatte sich beim Saisonauftakt im Juli 2020 in Jerez den Oberarm gebrochen. Beim zweiten Jerez-GP hatte er einen Comeback-Versuch gestartet, musste diesen aber wieder abbrechen. Seither wurde er insgesamt drei Mal operiert und konnte nicht mehr in die Saison eingreifen. Er wurde von Honda-Testfahrer Stefan Bradl vertreten.

Nun deutet sich aber ein Ende der Leidenszeit an, zumal die Enthüllung der neuen Repsol-Honda unmittelbar vor der Tür steht. Die RC213V von Márquez und seinem neuen Teamkollegen Pol Espargaró (zuletzt Red Bull KTM Factory Racing) wird am 22. Februar in einer Online-Veranstaltung präsentiert.