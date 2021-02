Maverick Viñales: Vorbote für die Yamaha-Präsentation

Am Montag präsentiert das Yamaha-Werksteam um Maverick Viñales und Neuzugang Fabio Quartararo die M1 für die MotoGP-Saison 2021. Der Spanier enthüllte vorab schon sein neues Helmdesign.

Nach Avintia Esponsorama, dem Ducati Lenovo Team sowie Red Bull KTM und Tech3 KTM ist das Yamaha-Werksteam an der Reihe: Am Montag wird die neue M1 von Maverick Viñales und Fabio Quartararo enthüllt.



Die digitale Yamaha-Teamvorstellung beginnt um 10.30 Uhr. Fans sind auf der Website des japanischen Herstellers sowie auf Facebook oder YouTube live dabei. Außerdem zeigt Dorna den Event auf motogp.com.

Viñales verriet vorab schon, mit welchem Helmdesign er in der neuen Saison auf Titeljagd gehen wird. Dahinter steckt auch eine tiefere Bedeutung, denn der 26-jährige Spanier will 2020 («die schlimmste Saison meiner Karriere») schnellstmöglich vergessen machen.



«Es ist ein etwas anderer Helm. Ich wollte die grauen Töne ein bisschen beibehalten, aber ich habe versucht, alle Sterne hervorzuheben, weil in jedem von uns ein Stern steckt. Die Idee ist, meinen Stern in diesem Jahr zu zeigen, mein ganzes Talent herauszuholen und mein Maximum zu geben. Denn es wird ein sehr wichtiges Jahr in meiner sportlichen Karriere. Ich hoffe, dass mir dieser Helm Glück bringt», erklärte der 24-fache GP-Sieger auf seinen Social-Media-Kanälen.

Übrigens: Zumindest privat hat Viñales das Glück schon gefunden, er hat nämlich erst kürzlich still und heimlich geheiratet. Seine Frau Raquel stammt wie er aus Girona, mehr ist über die Auserwählte nicht bekannt. Pünktlich zum Valentinstag veröffentlichte der Yamaha-Werksfahrer auf Instagram aber immerhin ein erstes gemeinsames Foto.